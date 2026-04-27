Moody’s advierte que ISA podría volverse la caja menor de Ecopetrol y evalúa rebaja en su calificación

La agencia Moody’s Ratings anunció que está revisando la calificación de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) con posibilidad de bajarla. Esto incluye su nota como emisor a largo plazo, su perfil crediticio básico y la calificación de su deuda principal, que actualmente se mantiene en nivel Baa2.
La decisión marca un cambio frente a la perspectiva previa, que era estable, y responde directamente al deterioro del perfil crediticio de su accionista mayoritario, Ecopetrol.
Cabe anotar que ISA es una de las mayores empresas de transmisión de América Latina, con operaciones diversificadas a través de subsidiarias ubicadas en Colombia (Baa3 estable), Brasil (Ba1 estable), Chile (A2 estable), Perú (Baa1 estable) y Bolivia (Caa3 positiva), lo que le brinda exposición a diferentes regímenes regulatorios y entornos operativos.
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La compañía también participa en los sectores como infraestructura de carreteras y telecomunicaciones, lo que proporciona una diversificación adicional de sus líneas de negocio.