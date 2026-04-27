Moody’s advierte que ISA podría volverse la caja menor de Ecopetrol y evalúa rebaja en su calificación

La agencia Moody’s Ratings anunció que está revisando la calificación de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) con posibilidad de bajarla. Esto incluye su nota como emisor a largo plazo, su perfil crediticio básico y la calificación de su deuda principal, que actualmente se mantiene en nivel Baa2. La decisión marca un cambio frente a la perspectiva previa, que era estable, y responde directamente al deterioro del perfil crediticio de su accionista mayoritario, Ecopetrol. Cabe anotar que ISA es una de las mayores empresas de transmisión de América Latina, con operaciones diversificadas a través de subsidiarias ubicadas en Colombia (Baa3 estable), Brasil (Ba1 estable), Chile (A2 estable), Perú (Baa1 estable) y Bolivia (Caa3 positiva), lo que le brinda exposición a diferentes regímenes regulatorios y entornos operativos. Relacionado: Moody’s baja calificación de Ecopetrol a Ba2 por “un mayor riesgo de interferencia gubernamental” La compañía también participa en los sectores como infraestructura de carreteras y telecomunicaciones, lo que proporciona una diversificación adicional de sus líneas de negocio.

Rebaja de Ecopetrol presiona perfil crediticio de ISA

El detonante de la revisión fue la rebaja de la calificación de Ecopetrol, que pasó de Ba1 con perspectiva estable a Ba2 con perspectiva negativa. La petrolera controla el 51,4% de ISA, lo que crea fuertes vínculos financieros entre ambas compañías. Según Moody’s, el deterioro financiero y de gobernanza de Ecopetrol está elevando el riesgo crediticio de ISA, debido al control que ejerce sobre la compañía y a la posibilidad de exigirle mayores transferencias de recursos en plena fase de inversión. La petrolera, además, está llevando a cabo un programa de inversión de capital elevado y el aplazamiento del pago del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) hasta diciembre de 2026. Este escenario, de acuerdo con la agencia, podría llevarla a aumentar su endeudamiento y a crear incentivos para extraer mayores dividendos de sus filiales, como ISA. Vea aquí: Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

Factores de riesgo: el peso de Ecopetrol en la junta directiva de ISA

El riesgo para ISA se amplifica por factores estructurales. Para Moody’s, que Ecopetrol tenga una influencia significativa en la compañía al nombrar cinco de los nueve miembros de su junta directiva, le permite incidir en decisiones estratégicas y financieras. “Los acuerdos de deuda de ISA carecen de cláusulas financieras o de protección contractual que limiten el apalancamiento o la distribución de dividendos; la única protección de gobernanza significativa es la mayoría cualificada requerida en la asamblea, la cual depende de la alineación de los accionistas minoritarios”, indicó la agencia.

Plan de inversiones presiona indicadores financieros de ISA

ISA adelanta un ambicioso plan de inversión cercano a $27,3 billones (alrededor de unos US$6.800 millones), para el periodo 2025-2030. El 52,9% de estos recursos se concentra en Brasil, el 17,6% en Colombia, el 16,8% en Chile, el 9% en Perú y el 4% en Panamá. Vea aquí: Consejo de Estado admite tutela de Jorge Carrillo, pero le niega el regreso inmediato a la presidencia de ISA Este despliegue de capital ejercerá presión sobre sus métricas financieras. Moody’s estima que la relación entre fondos de operaciones (FFO, flujo de fondos generado por las operaciones de la empresa) y deuda neta podría descender a 19,1% en 2026, mientras que la cobertura de intereses se reduciría a 3,5 veces. Más noticias: ISA pagará $1.090 por acción y distribuirá $1,2 billones en dividendos a sus accionistas En términos simples, su capacidad para generar caja frente a la deuda se reduciría hacia 2026, y el margen para cubrir el pago de intereses también se haría más estrecho. La alta exposición a Brasil también incrementa el riesgo soberano promedio de la compañía, dado que se trata de un país con una calificación inferior y riesgos regulatorios y operativos relativamente mayores.

¿Qué evaluará Moody’s en la revisión?

Durante el proceso de revisión, la Moody’s analizará el impacto del deterioro de Ecopetrol sobre la gestión de caja y la estructura de capital de ISA. También examinará la capacidad de la empresa para ajustar su política de dividendos sin comprometer su plan de inversiones ni su liquidez. Le interesa: ISA Vías proyecta ingresos por US$56 millones con nueva concesión Río Bueno–Puerto Montt en Chile Otro elemento clave será la capacidad del Gobierno Nacional “para seguir apoyando al grupo de manera oportuna” y la posibilidad de que se mantenga la independencia operativa y financiera de ISA frente a su accionista mayoritario, Ecopetrol.

Escenarios: qué evitaría o provocaría una rebaja de la calificación de ISA

Moody’s consideró poco probable una mejora de la calificación en el corto plazo. No obstante, la perspectiva podría estabilizarse si ISA demuestra que el deterioro de Ecopetrol no altera su estructura de capital ni su política de dividendos, y si mantiene indicadores financieros acordes con su calificación actual, con niveles sostenidos de generación de caja y cobertura de intereses. Por el contrario, una rebaja podría materializarse si el perfil crediticio de Ecopetrol continúa deteriorándose o si se produce una disminución en la calificación soberana de Colombia. También influirían negativamente señales de mayores extracciones de dividendos, menor disciplina financiera o decisiones adoptadas bajo la influencia de Ecopetrol que debiliten el perfil independiente de ISA. Adicionalmente, un plan de inversiones más agresivo, retrasos en proyectos o sobrecostos que afecten la recuperación de los indicadores financieros podrían generar presión a la baja. Consulte: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención Desde el punto de vista cuantitativo, la agencia advirtió que una caída sostenida del FFO sobre deuda neta por debajo del 15%, una cobertura de intereses inferior a 3,0 veces o un flujo de caja retenido menor al 4% de la deuda serían señales claras de deterioro.

Factores ESG también influyen en la decisión