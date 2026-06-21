Petro promete no volver a aspirar a ningún cargo cuando entregue el poder: “No creo que vuelva a ser candidato; no seré un viejo cansón”

Abrazado de sus hijas, Sofía y Antonella, el presidente Gustavo Petro empezó a despedirse de su mandato luego de votar en el Capitolio Nacional por su heredero político, Iván Cepeda Castro. De hecho, volvió a mostrar su voto ante las cámaras de los medios de comunicación y sus simpatizantes, generando controversia y cuestionamientos por una presunta participación indebida en política. Puede leer: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral Petro vestía un saco blanco, una gorra del mismo color, gafas oscuras y llevaba colgada al cuello una cruz franciscana. Además, dejó entrever que ya está listo para iniciar una nueva etapa en su vida y que, por el momento, no tiene pensado participar en otro proceso de elección popular. “No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí como jefe de Estado y espero que sea decisiva; no seré un viejo cansón”, expresó el jefe de Estado.

¿Qué mensaje dejó Petro antes de terminar su mandato?

Añadió que ya es tiempo de que los colombianos atraviesen otro rumbo democrático y liderado por otras generaciones. “Pensar, decir y hacer es la coherencia de un ser humano. Y la he mantenido durante cincuenta años, sin dejar que el pensamiento fluya cada vez a niveles superiores y no se degrade por la edad, los conflictos o las presiones”, agregó. El mandatario avisó que su administración está lista para iniciar el empalme con quien resulte elegido en la jornada electoral de hoy, entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. “Nosotros podemos entregar prácticamente el Gobierno a partir de hoy, si quiere la persona que gane libremente por el pueblo de Colombia empezar el empalme, comenzamos”, puntualizó el Jefe de Estado, al sostener que, como lo prometió, no estará en el poder más allá del 7 de agosto. Entérese: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral

El presidente Gustavo Petro mostró su voto en la segunda vuelta presidencial. FOTO: Colprensa

“El primer hecho que hay que validar hoy es que el Presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo. Obedezco a mi pueblo. Muchas informaciones se dieron en estos cuatro años acerca de dictaduras. Extraño dictador el que entrega su mandato. Extraño dictador, el que no ha cogido un solo preso político. A nadie preso de conciencia”, concluyó.

Junto al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, el jefe de Estado anunció la apertura de los puestos de votación para dar inicio a la jornada electoral, en la que los colombianos elegirán entre Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella. Siga leyendo: ¿Qué es el preconteo electoral? La explicación tras la advertencia de Petro de no reconocer sus resultados

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