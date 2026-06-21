Petro promete no volver a aspirar a ningún cargo cuando entregue el poder: “No creo que vuelva a ser candidato; no seré un viejo cansón”

Abrazado de sus hijas, Sofía y Antonella, el presidente Gustavo Petro empezó a despedirse de su mandato luego de votar en el Capitolio Nacional por su heredero político, Iván Cepeda Castro. De hecho, volvió a mostrar su voto ante las cámaras de los medios de comunicación y sus simpatizantes, generando controversia y cuestionamientos por una presunta participación indebida en política.
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Petro vestía un saco blanco, una gorra del mismo color, gafas oscuras y llevaba colgada al cuello una cruz franciscana. Además, dejó entrever que ya está listo para iniciar una nueva etapa en su vida y que, por el momento, no tiene pensado participar en otro proceso de elección popular.
“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí como jefe de Estado y espero que sea decisiva; no seré un viejo cansón”, expresó el jefe de Estado.