Donaron 75 gallinas a familia que había perdido la esperanza en Rionegro

Un fuerte estruendo despertó sobresaltados a los vecinos de la vereda Rancherías de Rionegro durante la noche del 14 de enero de 2023.
Pese a que la temporada navideña había quedado atrás, un grupo de habitantes de ese municipio del Oriente antioqueño les dio por lanzar un gran globo repleto de pólvora que iluminó el cielo con sus explosiones.
En contexto: Globo con pólvora mató a 70 gallinas en Rionegro y dejó a una familia campesina en la quiebra: así puede ayudarla
En medio de la algarabía, Jénnifer Arango y su esposo, propietarios de una granja avícola, estuvieron entre quienes se levantaron de la cama asustados a las 8:30 de la noche.
Ambos hacía poco habían vendido un carro, lo único que tenían, para comprar un centenar de gallinas y arrancar con un emprendimiento para salir adelante con sus tres hijos.