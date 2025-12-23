Donaron 75 gallinas a familia que había perdido la esperanza en Rionegro

Un fuerte estruendo despertó sobresaltados a los vecinos de la vereda Rancherías de Rionegro durante la noche del 14 de enero de 2023. Pese a que la temporada navideña había quedado atrás, un grupo de habitantes de ese municipio del Oriente antioqueño les dio por lanzar un gran globo repleto de pólvora que iluminó el cielo con sus explosiones. En contexto: Globo con pólvora mató a 70 gallinas en Rionegro y dejó a una familia campesina en la quiebra: así puede ayudarla En medio de la algarabía, Jénnifer Arango y su esposo, propietarios de una granja avícola, estuvieron entre quienes se levantaron de la cama asustados a las 8:30 de la noche. Ambos hacía poco habían vendido un carro, lo único que tenían, para comprar un centenar de gallinas y arrancar con un emprendimiento para salir adelante con sus tres hijos.

Sin sospechar algo malo, ambos decidieron tranquilizarse y no darle mayor importancia. Sin embargo, fue el esposo el que de madrugada del día siguiente se topó con una escena que los derrumbó. “Escuchamos una explosión muy fuerte, en el momento no le prestamos mucha atención y cuando mi esposo madrugó a cuidar las gallinas, las encontró ahí afuera del galpón porque por el estruendo se salieron, e incluso algunas quedaron con la cabecita colgando del angeo. De las 108 que teníamos, la mayoría murió infartadas”, narró entonces Arango, tal como lo registró este diario. Lea también: Instituto Humboldt revela aterradores impactos de la pólvora en las aves Allí empezaría un calvario para la familia, ya que la granja era su sustento. Además de los animales infartados, aproximadamente 70, la familia también se quedó sin los huevos que producía su galpón. “Perdimos nuestros ahorros con esto”, lamentó entonces Arango, señalando no tener cómo conseguirse más de $2.200.000 que, calculaba, valían los animales que se habían muerto durante esa noche.

Haciendo memoria, Jénnifer calculó de dónde habían lanzado el globo y fue a hablar con los residentes de una finca cercana, ubicada en la vereda El Mosquito, donde solo encontró como respuesta que “globos se tiraban de cualquier parte” y que no era su culpa la muerte de sus animales. Muchos vecinos y habitantes de Rionegro, indignados, publicaron la noticia a través de las redes sociales, generando una ola de solidaridad que le devolvió la esperanza a la familia. Santiago Jaramillo, líder y fundador de la Fundación Un Viejo Favor, explica que la historia le llegó por un amigo y fue así cómo decidió no quedarse de brazos cruzados. “Esa noticia empezó a cobrar fuerza. La vi por redes sociales y un amigo me comentó lo sucedido con esta familia. Me contacté con Jénnifer y ella me relató que había perdido todas las gallinas. Ellos habían vendido un carro que tenían para montar ese emprendimiento, del cual subsistían vendiendo los huevos inicialmente a los vecinos”, recuerda Santiago, quien a su vez empezó a dar a conocer la historia a través de medios de comunicación. Siga leyendo: Liliana, damnificada por incendio en Itagüí, pudo sonreír gracias al buen corazón de la gente Muchas personas sintieron el llamado a la solidaridad y fue así como se armó en poco tiempo una colecta para regresar a la vida la granja avícola de Jénnifer. Para sorpresa tanto de la familia de como de la misma fundación en muy pocos días se reunió lo necesario para comprar 75 gallinas ponedoras de 17 semanas y hasta dos bultos de cuido, más que suficiente para que el emprendimiento renaciera de las cenizas. “Estoy demasiado feliz y las gallinas también lo están, van felices cacareando por el corral. Yo no me esperaba que pudiera recibir la ayuda tan rápido. Mi esposo y yo habíamos vendido en diciembre un Mazda rojo para poder montar nuestro negocio: eran todos nuestros ahorros. Cuando las gallinas se murieron, no sabía qué hacer y lloraba en las noches”, decía Jénnifer.