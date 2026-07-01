¿Era penalti para los belgas? La polémica falta que puso a Bélgica en octavos de final

La Selección de Bélgica logró una remontada épica contra Senegal en Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. El equipo europeo se impuso 3-2 a los africanos, que ganaron el juego hasta el minuto 86 del tiempo reglamentario. Senegal se fue adelante en el marcador con goles de Habbi Diarra, al minuto 24 e Ismaila Sarr, cuando iban 51 minutos. Con esas anotaciones de los deportistas que juegan en el balompié inglés –Diarra en el Sunderland y Sarr en el Crystal Palace, donde es compañero de Daniel Muñoz–, se pensó que tenían un pie en la siguiente ronda del torneo.

No obstante, cuando faltaban pocos minutos para el final del partido, el atacante belga Romelu Lukaku, uno de los referentes del equipo belga, anotó el descuento cuando iban 86 minutos. Se pensó que el marcador quedaría ahí. No obstante, cuando iban 89 minutos, el volante Youri Tielemans marcó el 2-2 que obligó al alargue.

¿Si fue penalti en contra de Senegal?

Los belgas se llenaron de energía después de lograr empatar el partido. Sin embargo, en el tiempo extra ambos elencos buscaron quedarse con el partido. Senegal tuvo varias opciones, pero no las concretó. Lo mismo le ocurrió a Bélgica. Todo apuntaba a que la serie se definiría por penaltis. Entérese: Video | Reviva los dos goles de Harry Kane que clasificaron a Inglaterra a octavos del Mundial

Sin embargo, cuando iban 120 minutos, hubo una jugada que generó polémica. Bélgica hizo un contraataque. Llegó con peligro al área de Senegal. Hubo un centro buscando que Tielemans tocara el balón de zurda y lo mandara a guardar. No ocurrió. El jugador no logró tocar la pelota. Un defensor de Senegal le pateó, sin querer, el pie.

Por lo menos eso se ve en las imágenes que le mostraron al juez central, Said Martínez, desde el VAR. Tielemans iba a patear y en defensor se lanzó para intentar quitarle el balón. Sin embargo, se resbaló y se llevó, desde atrás, el pie izquierdo del belga. Después de más de un minuto viendo las imágenes, el árbitro pitó penalti.

Por un momento pareció que lo iba a patear Lukaku. El delantero belga no tenía buen historial. En la Eurocopa del 2024 erró varias jugadas claras. Sin embargo, el miércoles fue el señuelo: no cobró el penal. Lo hizo Tielemans, quien marcó el tanto que le dio la clasificación a los belgas a octavos de final. Se enfrentarán con el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: