¿Era penalti para los belgas? La polémica falta que puso a Bélgica en octavos de final

La Selección de Bélgica logró una remontada épica contra Senegal en Seattle y se metió en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. El equipo europeo se impuso 3-2 a los africanos, que ganaron el juego hasta el minuto 86 del tiempo reglamentario.
Senegal se fue adelante en el marcador con goles de Habbi Diarra, al minuto 24 e Ismaila Sarr, cuando iban 51 minutos. Con esas anotaciones de los deportistas que juegan en el balompié inglés –Diarra en el Sunderland y Sarr en el Crystal Palace, donde es compañero de Daniel Muñoz–, se pensó que tenían un pie en la siguiente ronda del torneo.