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Carlos Queiroz elogia a la hinchada colombiana: esto dijo el entrenador de Ghana

Carlos Queiroz, exseleccionador de Colombia y actual director técnico de Ghana, reconoció el buen desempeño de la Tricolor y elogió el apoyo de la hinchada colombiana durante el encuentro.

  • Carlos Queiroz dirigió a Colombia entre 2019 y 2020. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Carlos Queiroz dirigió a Colombia entre 2019 y 2020. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Las más de 60.000 personas que fueron al Estadio Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL, dejaron claro lo que significa “La Mancha Amarilla”. El estruendoso recinto que, por su estructura, genera un impacto más fuerte en el sonido, rugió con el aliento, los cánticos y la alegría de los hinchas colombianos. Los jugadores rivales de Ghana y su técnico, Carlos Queiroz, son testigos del ambiente hostil para los adversarios y lo motivador que es para el conjunto que apoyan.

Durante su pasantía al frente de la Selección Colombia, Carlos Queiroz pudo disfrutar muy poco de los aficionados cafeteros en localía, pues, si bien el entrenador fue el monarca en la Copa América 2019, es en mundiales y en las eliminatorias hacia los mismos donde más se experimenta el apoyo de los aficionados criollos y él, por la pandemia, no pudo vivir unas eliminatorias con público.

“Quiero felicitar al mejor jugador de Colombia, sus aficionados. El jugador número 12 jugó un partido muy importante desde el principio. Así es muy difícil para los jugadores jóvenes de Ghana aguantar la presión de los aficionados”, afirmó Queiroz a El Colombiano.

Sobre el partido, opinó: “Colombia empezó muy bien, muy fuerte, tocando bien el balón. Para nosotros, perder un jugador, perdemos la concentración y sufrimos un gol y después corrimos detrás del resultado. Colombia ha sido mejor, está jugando muy bien, con mucha intensidad y mucho ritmo”.

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Queiroz de 73 años de edad, asumió como técnico de Ghana en marzo de este año para suplir a Otto Addo, con el objetivo de hacer un buen Mundial para Ghana, y todo parece indicar que cumplió el objetivo. Con la Selección Colombia estuvo desde el 7 de febrero de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2020, tiempo en el que dirigió 18 partidos, ganó 9, empató 4 y perdió 5.

Lea también: La enfermedad que golpea a la Selección Colombia en pleno Mundial: James afectado y Lorenzo piensa en Suiza

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