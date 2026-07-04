Carlos Queiroz elogia a la hinchada colombiana: esto dijo el entrenador de Ghana

Las más de 60.000 personas que fueron al Estadio Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL, dejaron claro lo que significa “La Mancha Amarilla”. El estruendoso recinto que, por su estructura, genera un impacto más fuerte en el sonido, rugió con el aliento, los cánticos y la alegría de los hinchas colombianos. Los jugadores rivales de Ghana y su técnico, Carlos Queiroz, son testigos del ambiente hostil para los adversarios y lo motivador que es para el conjunto que apoyan.

Durante su pasantía al frente de la Selección Colombia, Carlos Queiroz pudo disfrutar muy poco de los aficionados cafeteros en localía, pues, si bien el entrenador fue el monarca en la Copa América 2019, es en mundiales y en las eliminatorias hacia los mismos donde más se experimenta el apoyo de los aficionados criollos y él, por la pandemia, no pudo vivir unas eliminatorias con público.

“Quiero felicitar al mejor jugador de Colombia, sus aficionados. El jugador número 12 jugó un partido muy importante desde el principio. Así es muy difícil para los jugadores jóvenes de Ghana aguantar la presión de los aficionados”, afirmó Queiroz a El Colombiano.