¡Prográmese! Dos estrellas y un boleto a cuartos: Vinícius guiará a Brasil ante la sorprendente Noruega de Haaland

Vinícius Jr y Erling Haaland ajustarán cuentas en el Mundial de 2026. Las dos figuras planetarias batallarán este domingo (3:00 p.m.) por el pase a los cuartos de final, con Brasil buscando vencer por primera vez a Noruega.

Será la primera ocasión en la que las estrellas del Real Madrid y el Manchester City, ambos de 25 años, pulseen con sus selecciones.

Hasta ahora solamente habían competido en la Liga de Campeones de Europa, un escenario que le fue favorable al gigante nórdico (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas).

Pero ahora la mayor pasarela del fútbol los cita en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde ambos llegan con la mochila cargada de goles: Haaland con cinco y Vini con cuatro, siguiendo la estela del artillero Lionel Messi (7).

Lea aquí: “Merecimos otro gol”: Néstor Lorenzo habló de la falta de eficacia de Colombia frente al arco tras el 1-0 ante Ghana

El atacante brasileño protagoniza su mejor momento con los pentacampeones mundiales, impulsado probablemente por la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Seleção en mayo de 2025.

Con Carletto como timonel el Madrid noqueó al City del androide escandinavo en cuartos de la Champions 2024 y luego ganó la corona.

En su primera Copa del Mundo como seleccionador, el italiano ha logrado sacar lo mejor de Vini al alternarlo entre la banda izquierda, en la que explota su uno contra uno, y el centro de ataque, donde hace valer su velocidad.

Lea: Brasil es el segundo clasificado a octavos tras remontar ante Japón en el Mundial de Norteamérica

Sus compañeros, además, le permiten descansar cuando no tienen el balón, por lo que consigue preservar energía para herir luego a los rivales y tornarse en un jugador determinante, como se le pedía desde hace años.

“Jugar por dentro es una ventaja para él, obviamente, porque si tú recibes el balón por fuera, para marcar un gol tienes que tocarla seis, siete veces. Por dentro basta un movimiento”, explicó Ancelotti tras avanzar a la fase eliminatoria liderando su grupo.