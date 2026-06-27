En plena concentración por Mundial, futbolista Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

El delantero neerlandés Cody Gakpo, una de las principales figuras de Países Bajos en el Mundial de 2026, y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron este sábado la pérdida del hijo que esperaban.
“Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo”, escribió la modelo e influencer en una publicación compartida en Instagram.
“Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo”, agregaron en el mensaje publicado en sus redes sociales.
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