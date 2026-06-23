Físico y ritmo: dos polémicas del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 trajo consigo nuevas formas de regulación en el ritmo del juego. El fútbol ha sido testigo en estas primeras dos semanas de competencia de cómo se rigen reglas que son novedad y que no son del gusto de todos los protagonistas (entrenadores, jugadores). Una de las más polémicas es el cooling break o pausa de rehidratación, la cual se lleva a cabo en la mitad de cada parte, es decir, pasados los 20 minutos de cada tiempo, lo que genera un corte claro del ritmo de juego. Eso sí, deja grandes ganancias en publicidad para las cadenas televisivas y radiales. En materia de salud, es complicado llegar a rendir al 100 % sin sufrir percance físico alguno para la mayoría de jugadores tras las agotantes y largas temporadas del fútbol...