Federación Colombiana de Fútbol rechazó las amenazas contra Jaminton Campaz y su familia

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas que recibió el delantero Jaminton Campaz y su familia tras la eliminación de la Selección en el Mundial de Norteamérica.

Campaz, quien tuvo la opción más clara en el tiempo extra para marcar ante Suiza, publicó un mensaje en sus redes expresando el dolor que tenía por no poder seguir con la Selección en el Mundial, un sueño que tenía cada uno de los integrantes del equipo.

Además, hizo un llamado para terminar con las amenazas, ya que ningún jugador quiere perder un gol o salir eliminado y menos de un Mundial, algo que era su sueño desde que estaba pequeño en las calles de su natal Tumaco.

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La Federación, además de rechazar las amenazas, pidió a los entes encargados de realizar las investigaciones necesarias para conocer de dónde provienen esas amenazas y cuidar a Campaz y su familia.

En el comunicado, la Federación expresa que: “Rechazamos de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”.

Y continúa: “Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”.

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Expresó también que “el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”.

En la misiva también reitera que “las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país”.

Enfatiza que “cada vez que ingresan al terreno de juego, lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible”.

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Finalmente, hace una reflexión: “El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”.

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Así mismo, hizo un llamado para “proteger a nuestros deportistas; es también proteger los valores del deporte y el orgullo que une a millones de colombianos alrededor de la Selección Colombia”.