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Video | Hinchas mexicanos le llevaron “serenata” a la selección de Inglaterra para interrumpir su descanso

La selección de Inglaterra, que se hospedó en un hotel de Ciudad de México, vivió el mismo episodio que su par de Ecuador en la fase de dieciseisavos. Los mexicanos encontraron el hotel donde estaba el cuadro inglés y formaron algarabía.

  • Fanáticos mexicanos montan parafernalia para interrumpir el sueño del plantel de Inglaterra. FOTO: Captura
    Fanáticos mexicanos montan parafernalia para interrumpir el sueño del plantel de Inglaterra. FOTO: Captura
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 41 minutos
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Los hinchas en el fútbol tienen cábalas o rituales antes y durante los partidos de fútbol. Una muy conocida, principalmente en Latinoamérica, es irrumpir el descanso del rival cuando se juega de local. Así lo hizo un gran grupo de fanáticos de la selección mexicana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA contra Ecuador, jugada que les salió al ganar su equipo y ahora, repiten lo mismo con Inglaterra.

Durante la semana, cuando se supo que los Tres Leones debían viajar a la capital del país manito para disputar contra el Tri los octavos de final del Mundial, Thomas Tuchel, entrenador de los ingleses, y la Asociación de Fútbol de Inglaterra pidieron a las autoridades no revelar la ubicación del hotel donde se hospedarían, esto debido a que en la ronda anterior, los mexicanos no dejaron dormir bien al plantel de Ecuador.

Más de 15 hoteles fueron reservados en CDMX por parte de los británicos para generar distracción, sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito, ya que a eso de las 2:00 a.m., hora de México, cientos de fanáticos de la selección mexicana se posaron a las afueras del Marriot, en el sector de Santa Fe, donde se hospedaron los futbolistas del Reino Unido.

Con bombos, trompetas, pirotecnia y mucho ruido, los manitos hicieron todo lo posible para interrumpir las horas de sueño de su rival, empero, la misma autoridad mexicana, que formó un anillo de seguridad alrededor del hotel, mantuvo al margen a los mexicanos que igualmente cometieron el plan inicial: generar alto ruido para no dejar dormir a los ingleses. ¿Les alcanzará nuevamente esta estrategia?

Lea también: La historia de los balones del Mundial desde 1930 hasta el Trionda de 2026: del cosido a mano al chip con IA

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