Jhon Córdoba se pierde el resto del Mundial: ¿quién lo reemplazará ante Suiza?

La clasificación a los octavos de final dejó una mala noticia para la Selección Colombia. La lesión muscular de Jhon Córdoba, sufrida durante el compromiso frente a Ghana, lo dejó fuera de lo que resta del Mundial y abrió un interrogante que Néstor Lorenzo deberá resolver antes del decisivo duelo de este martes contra Suiza.
La ausencia del delantero representa la primera modificación obligada en el equipo titular desde que comenzó el torneo. Córdoba había aportado movilidad, potencia física y una constante lucha con los defensores rivales, además de ser el primer hombre en la presión alta que caracteriza al conjunto colombiano.
Ahora, el cuerpo técnico estudia cuál es la mejor alternativa para mantener el equilibrio del equipo sin perder presencia ofensiva.