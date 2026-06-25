Jürgen Klopp no se olvida de Luis Díaz y lo demostró con conmovedor gesto en redes sociales

En medio de la euforia que rodea a la Selección Colombia tras asegurar su boleto matemático a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una de las figuras más queridas del fútbol internacional, Jürgen Klopp, ha captado la atención con un gesto hacia uno de sus pupilos, Luis Díaz. El carismático entrenador alemán, quien se encuentra actualmente en Norteamérica desempeñándose como analista estelar para la televisión de su país durante la cita mundialista, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una publicación dedicada al extremo guajiro. Lea también | “Le debo mucho y nunca lo olvidaré”: sentidas palabras de Luis Díaz a Jürgen Klopp tras su despedida del Liverpool En sus redes, Klopp posteó imágenes posando sonriente junto a imponentes vallas publicitarias que exhibían la imagen de Díaz, acompañadas del mensaje: “Miren a quién me encontré”.

La publicación que el técnico alemán le dedicó al colombiano. Foto: Instagram @kloppo

Este gesto ha sido interpretado como una monumental validación internacional para el colombiano, especialmente considerando que Klopp se mantiene alejado de los banquillos y suele ser reservado en sus redes sociales, utilizándolas fuera de su jornada laboral solo para figuras excepcionales como el guajiro. Le puede interesar: Patrik Schick se retira de la selección checa tras el fiasco en el Mundial de Norteamérica 2026

¿Cómo fue la relación entre Jürgen Klopp y Luis Díaz?

La relación entre ambos nació en el Liverpool, donde Klopp fue el principal impulsor de su fichaje en enero de 2022. El colombiano procedía del Porto. Bajo la batuta del estratega teutón, Díaz se convirtió en el alma del equipo, disputando un total de 101 partidos oficiales, en los que registró 24 goles y 10 asistencias. Juntos conquistaron títulos importantes como la FA Cup, la Community Shield y dos ediciones de la Carabao Cup, además de alcanzar la final de la Uefa Champions League en 2022.

Mientras dirigió al cuadro inglés, el entrenador alemán elogió las virtudes conceptuales de Lucho donde en ocasiones destacó su inquebrantable compromiso defensivo y su energía inagotable que resulta fundamental para presionar de forma constante los bloques rivales.

Para Klopp, Díaz era un activo vital para los equipos de élite por su dinamismo, su solidaridad táctica y su impacto inmediato, ya que en ruedas de prensa valoró su capacidad para adaptarse rápidamente al máximo nivel, habiendo sido él mismo quien pidió su fichaje tras observar su rendimiento en el Porto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Actualmente, el alemán disfruta de su rol como comentarista y antes de la Copa del Mundo desmintió rumores sobre su regreso a los banquillos. Por otro lado, Díaz , tras una excepcional primera temporada con el Bayern Múnich, lidera ahora el ataque colombiano con el objetivo de asegurar el liderato del Grupo K. Siga leyendo: Luis Díaz se despide del entrenador Klopp que le abrió las puertas del Liverpool Preguntas y respuestas