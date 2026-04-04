Norteamérica 2026 será el Mundial de la diáspora, ¿por qué?

Por un momento, el mundo globalizado pareció no tener fronteras. El acceso a internet y las redes sociales permitió que en las últimas dos décadas muchas personas accedieran a estilos de vida que antes les eran completamente ajenos, difusos, imposibles.
Entonces el mundo pareció empezar a homogeneizarse: en China empezaron a comer del McDonald’s que era famoso en Nueva York; en países africanos las personas empezaron a soñar con irse a Europa para tener una vida menor –y buscaron formas de hacerlo–; en los países árabes la gente se empezó a vestir con prendas parecidas a las que se utilizan en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera.
El escritor argentino Martín Caparrós denominó, en su libro El Mundo Entonces, una historia del presente, la época que vivimos como la imposición de la era occidental –que parece estaba llegando a su fin hasta que políticos como Donald Trump empezaron a tomar decisiones para rearmar el mapa político mundial–.
Por ahora no hay claridad sobre si esta época ha terminado o no. Lo cierto es que una de las características principales que tiene es que se aumentó la migración. De acuerdo con datos de la Asociación Mundial para las Migraciones, en el mundo hay más de 300 millones de personas que salieron de sus países.
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La mayoría se han ido a Estados Unidos, el país con mayor flujo migratorio del planeta –y uno de los que más persigue a quienes llegan a su territorio con políticas xenófobas y controles desproporcionados por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En la Unión Americana, que será el país donde más partidos del Mundial 2026 se disputarán, viven más de 50 millones de inmigrantes –sí, poco menos que la población total de Colombia–. En la Unión Europea, a donde llegan cientos de personas de países africanos porque es relativamente “sencillo” hacerlo tras cruzar el Estrecho de Gibraltar, viven 46,7 millones de personas no nacidas en la Unión Europea.
Muchos de los hijos de esas personas, que llegaron entre finales de los 90 y los primeros años de los dos mil, se formaron como futbolistas en los países donde nacieron, pero decidieron, por conexión cultural, por respeto a sus raíces, representar a los seleccionados de los países donde vinieron al mundo sus padres en las eliminatorias al Mundial 2026: el torneo que se jugará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año será la Copa del Mundo de la diáspora.