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Paraguay se mide ante el gigante Alemania, que no se quiere dejar sorprender por otro sudamericano

El duelo está previsto para las 3:30 de la tarde, hora de Colombia y se podrá ver en el país a través de Directv DGO.

  • El técnico argentino Gustavo Alfaro en la rueda de prensa previa al duelo ante Alemania, que se disputará este lunes, a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia. FOTO TOMADA X@Albirroja
    El técnico argentino Gustavo Alfaro en la rueda de prensa previa al duelo ante Alemania, que se disputará este lunes, a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia. FOTO TOMADA X@Albirroja
Agencia AFP
hace 50 minutos
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Esperanzados en ponerle color a sus últimos años grises, los colosos Alemania y Brasil lucharán este lunes por sumarse a la anfitriona Canadá en los octavos de final del Mundial de 2026.

El par de gigantes ya tuvo tiempos mejores. Por eso, no puede permitirse un tropiezo en los dieciseisavos de final de Norteamérica, que el domingo celebró la primera clasificación de la historia de los Canucks a la ronda de los 16 mejores.

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Canadá venció en el último minuto 1-0 a Sudáfrica y se consolidó como el primer clasificado a los octavos de final que se jugarán desde el próximo 4 de julio. Precisamente los anfitriones esperan por el rival que saldrá de la llave entre Países Bajos y Marruecos, que cierra la jornada de este lunes.

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Un duro reto para los dirigidos por Gustavo Alfaro

Los alemanes serán desafiados cerca de Boston por un Paraguay que pasó raspando la primera ronda, pero que bajo la conducción de Gustavo Alfaro supo noquear a titanes sudamericanos como Brasil y Argentina.

Quien se imponga se verá las caras con la Francia de Kylian Mbappé o Suecia.

Alemania ya se vio sorprendida por un sudamericano, Ecuador, que lo venció 2-1 en la fase de grupos y por ello espera tomar todas las medidas para no repetir dosis, pues los teutones son una de las selecciones favoritas para buscar el título.

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Paraguay, por su lado, guiado por Gustavo Alfaro, ha dejado muchas dudas y está inmerso en un clima tenso a raíz de las duras declaraciones del exarquero José Luis Chilavert, que ha criticado no solo el rendimiento del equipo, sino que ha manifestado que tiene muchas que decirle al guardameta Orlando Gill del registro de San Lorenzo.

El técnico Alfaro espera que estas declaraciones no saquen al grupo de la concentración y la dedicación que tienen que mostrar ante Alemania, para luchar por un paso más en el Mundial de Norteamérica.

La segunda jornada de dieciseisavos que arranca con el duelo entre Brasil y Japón, a las 12:00 m., hora de Colombia, cerrará con un choque que perfectamente pudo haber sido una pugna de cuartos de final: Países Bajos vs Marruecos en Monterrey, a las 8:00 de la noche.

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