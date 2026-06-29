Paraguay se mide ante el gigante Alemania, que no se quiere dejar sorprender por otro sudamericano

Esperanzados en ponerle color a sus últimos años grises, los colosos Alemania y Brasil lucharán este lunes por sumarse a la anfitriona Canadá en los octavos de final del Mundial de 2026.

El par de gigantes ya tuvo tiempos mejores. Por eso, no puede permitirse un tropiezo en los dieciseisavos de final de Norteamérica, que el domingo celebró la primera clasificación de la historia de los Canucks a la ronda de los 16 mejores.

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Canadá venció en el último minuto 1-0 a Sudáfrica y se consolidó como el primer clasificado a los octavos de final que se jugarán desde el próximo 4 de julio. Precisamente los anfitriones esperan por el rival que saldrá de la llave entre Países Bajos y Marruecos, que cierra la jornada de este lunes.

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