La banda derecha, el tormento de Ancelotti en el Mundial; ¿quién reemplazará a Raphinha?

La lesión de Raphinha fue el último golpe a los esfuerzos de Carlo Ancelotti para armar una banda derecha sólida. Sin la estrella del Barcelona, Carletto deberá reconstruir una zona atacada sin tregua por las bajas de quienes eran sus opciones principales para el Mundial.
Todavía no es claro cuándo podrá reaparecer el extremo de 29 años en la Copa del Mundo. Lo único seguro es que la lesión muscular en el muslo derecho lo privará, como mínimo, de participar del cierre del Grupo C el miércoles (5:00 p.m.), cuando Brasil enfrentará a Escocia en Miami.
“Es un jugador que viene de temporadas increíbles y que ha ido creciendo mucho en la selección. Así que creo que no solo él, sino cualquier jugador de esa importancia que se quede fuera es algo que nos obliga a reestructurarnos rápidamente”, dijo el domingo el mediocampista Lucas Paquetá.
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La dolencia de Raphinha, sufrida en la victoria 3-0 ante Haití el viernes, tuvo aires de maldición para el entrenador italiano, que en el camino hacia Norteamérica vio caer, como deshojando margaritas, a Éder Militão, a la perla Estêvão, a Rodrygo y a Wesley.
El cuarteto formaba parte del plan A de Ancelotti para dispersar las dudas que han acompañado a la Seleção en su campaña para intentar conquistar el esquivo sexto título mundial.
Por ahora, a falta de una jornada para el final de la fase de grupos, el llamado país del fútbol lidera el grupo con cuatro puntos y está virtualmente clasificado a los dieciseisavos de final.