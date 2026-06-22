Mundial 2026: Suplencia de Endrick en Brasil desata ola de memes contra Ancelotti

Endrick Felipe Moreira es un delantero de 19 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño y jugador del Real Madrid, que ha sido seguido de cerca desde su irrupción profesional por su potencia, capacidad de definición y proyección internacional. Su presencia en el Mundial 2026 generó expectativas de verlo como una de las nuevas caras del ataque de Brasil.

Sin embargo, el inicio del torneo no ha cumplido esas expectativas. En el debut de Brasil frente a Marruecos, el atacante no sumó minutos pese a estar en el banco, en un partido que terminó 1-1. La situación se repitió parcialmente en el segundo encuentro ante Haití; aunque ingresó en el minuto 63 y marcó un gol posteriormente anulado por fuera de lugar, su participación no logró apagar las críticas ni reducir la presión sobre Carlo Ancelotti, el técnico italiano a quien se le exige darle mayor protagonismo en el esquema ofensivo.

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Este motivo fue la principal razón de los memes, los usuarios en redes comenzaron a interpretar su suplencia como una “tensión” con el entrenador, aunque no existan indicios de un conflicto real. Las bromas giraron en torno a la idea de que Ancelotti no le está dando confianza, comparando incluso su situación con etapas anteriores en el Real Madrid.

En el plano digital, el impacto del jugador también fue notable. Su cuenta de Instagram sumó cerca de 600.000 nuevos seguidores en pocos días, superando el crecimiento conjunto de Vinícius Jr. y Neymar en el mismo periodo. Además, registró más de 31.000 interacciones en redes tras el partido ante Marruecos, por encima de otros jugadores de Brasil.

Estos son algunos de los memes más virales del momento: