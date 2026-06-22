Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mundial 2026: Suplencia de Endrick en Brasil desata ola de memes contra Ancelotti

Tras la aclamación de los hinchas para que Endrick tenga más protagonismo en el Mundial 2026, su suplencia en Brasil ha desatado memes en redes sociales que apuntan al técnico Carlo Ancelotti. Estos son los más virales.

  • Endrick, delantero brasileño del Real Madrid, y Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil. Foto: Getty / X @newton
    Endrick, delantero brasileño del Real Madrid, y Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil. Foto: Getty / X @newton
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
bookmark

Endrick Felipe Moreira es un delantero de 19 años, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño y jugador del Real Madrid, que ha sido seguido de cerca desde su irrupción profesional por su potencia, capacidad de definición y proyección internacional. Su presencia en el Mundial 2026 generó expectativas de verlo como una de las nuevas caras del ataque de Brasil.

Sin embargo, el inicio del torneo no ha cumplido esas expectativas. En el debut de Brasil frente a Marruecos, el atacante no sumó minutos pese a estar en el banco, en un partido que terminó 1-1. La situación se repitió parcialmente en el segundo encuentro ante Haití; aunque ingresó en el minuto 63 y marcó un gol posteriormente anulado por fuera de lugar, su participación no logró apagar las críticas ni reducir la presión sobre Carlo Ancelotti, el técnico italiano a quien se le exige darle mayor protagonismo en el esquema ofensivo.

Entérese: Noche agridulce para Brasil: goleó a Haití, pero se preocupan por la lesión de Raphinha y la ausencia de Neymar

Este motivo fue la principal razón de los memes, los usuarios en redes comenzaron a interpretar su suplencia como una “tensión” con el entrenador, aunque no existan indicios de un conflicto real. Las bromas giraron en torno a la idea de que Ancelotti no le está dando confianza, comparando incluso su situación con etapas anteriores en el Real Madrid.

En el plano digital, el impacto del jugador también fue notable. Su cuenta de Instagram sumó cerca de 600.000 nuevos seguidores en pocos días, superando el crecimiento conjunto de Vinícius Jr. y Neymar en el mismo periodo. Además, registró más de 31.000 interacciones en redes tras el partido ante Marruecos, por encima de otros jugadores de Brasil.

Estos son algunos de los memes más virales del momento:

Le puede interesar: Raphinha se somete a un “tratamiento intensivo” y será baja de Brasil ante Escocia

Conozca: Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial

Ancelotti respondió a las críticas defendiendo su gestión y evitando individualizar la discusión. “No estoy aquí para hablar de un jugador en particular (Endrick), estoy hablando del equipo. El equipo no jugó bien en la primera mitad, pero mejoró en la segunda. Tuvimos algunas oportunidades. Necesitamos ser más precisos”, afirmó en la rueda de prensa tras el duelo ante Marruecos.

El técnico también explicó su manejo del delantero antes del torneo: “A Endrick lo meteré en el momento correcto, tenemos que esperar un poco, va a ser importante. Él tiene paciencia. No tiene prisa”, dijo.

Ancelotti ha defendido su gestión y ha pedido calma alrededor del delantero. El técnico ha insistido en que su utilización responde a un proceso progresivo de adaptación, subrayando que el jugador será importante en el desarrollo del equipo.

Endrick ha evitado la polémica y ha reiterado su compromiso con el grupo, asegurando que aprovecha cada oportunidad para aportar: “Él sabe lo que hago cuando entro, doy mi vida por el equipo”, señaló después del partido frente a Haití.

Siga leyendo: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos