Video | El abrazo entre Pékerman, James y Quintero que hizo decir a Colombia: “No lloren, muchachos”

La victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo aseguró el paso a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Minutos después del partido, una imagen en el campo de juego reunió a José Néstor Pékerman con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos de los futbolistas que dirigió durante los ciclos mundialistas de Brasil 2014 y Rusia 2018.
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Cuando el árbitro decretó el final del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, los jugadores de la selección comenzaron a celebrar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mientras los futbolistas permanecían en el terreno de juego, José Néstor Pékerman se encontraba sobre el césped realizando labores relacionadas con la cobertura mediática del torneo.