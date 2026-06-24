Videos | La marea amarilla se tomó México: el espectacular ambiente colombiano en Guadalajara en el duelo ante Congo

Los seguidores de la Selección Colombia siguen con su mancha amarilla, llevando alegría a los diferentes escenarios del Mundial de Norteamérica. Ahora, además de ser una gran mayoría en los fans zone que ha instalado la Fifa en las ciudades donde se juegan los compromisos, los colombianos siguen respaldando masivamente a los dirigidos por Néstor Lorenzo que ya están clasificados a la siguiente fase del Mundial. También le puede interesar: Juan Fernando Quintero llegó a 50 partidos con la Selección y fue protagonista en el gol de Daniel Muñoz ante Congo En Guadalajara el respaldo volvió a ser masivo, y además de los 45.000 hinchas que llegaron al estadio de Guadalajara, otro número importante de seguidores se apostaron en las zonas oficiales para hinchas que la Fifa instaló en México para apoyar a la Selección.

Entre las imágenes que se han hecho virales en redes se destacan dos, en las que se ve a la gran cantidad de aficionados llegando al estadio de Guadalajara para acompañar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, que parecen locales en la cita de Norteamérica, primero llenando el estadio Azteca en Ciudad de Méjico y ahora en el Akron en Guadalajara. Pero también se han hecho virales los cánticos desde las graderías y la manera tan particular que se ha llevado todos los aplausos sobre la manera como los hinchas entonan el Himno Nacional en cada encuentro. Vea también: Colombia clasificó a dieciseisavos de final del Mundial: con gol de Daniel Muñoz venció a Congo y es primero del Grupo K Ahora, esa mancha amarilla se trasladará a Miami, para el juego del sábado ante Portugal, en el que se espera que los aficionados colombianos se tomen el Hard Rock Stadium tal y como pasó en la pasada Copa América de 2024.

Una fiesta que está garantizada no solo para Miami en la próxima fecha, sino para otra ciudad, tan pronto se conozca el rival que tendrá Colombia en la siguiente ronda, ya que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya está clasificados a dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica. Le puede interesar: Daniel Muñoz: “Contra Portugal vamos a competir porque este grupo tiene mucha hambre” Es la cuarta vez que los cafeteros avanzan a la segunda ronda de un Mundial, antes lo habían logrado en los mundiales de Italia 1990 (octavos de final), Brasil 2014 (cuartos de final) y Rusia 2018 (octavos de final). En Miami está garantizado el lleno en el estadio, ya que según datos de la Fifa fue el partido con mayor número de reservas de aficionados en la primera fase de la venta de boletería. Luego, cuando Colombia conozca el rival y la sede del juego de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, seguramente también tendrá una amplia presencia de aficionados cafeteros.

Así se vivió la llegada de Colombia al estadio de Guadalajara desde el bus de la Selección

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