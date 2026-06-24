Videos | La marea amarilla se tomó México: el espectacular ambiente colombiano en Guadalajara en el duelo ante Congo

Los seguidores de la Selección Colombia siguen con su mancha amarilla, llevando alegría a los diferentes escenarios del Mundial de Norteamérica.
Ahora, además de ser una gran mayoría en los fans zone que ha instalado la Fifa en las ciudades donde se juegan los compromisos, los colombianos siguen respaldando masivamente a los dirigidos por Néstor Lorenzo que ya están clasificados a la siguiente fase del Mundial.
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En Guadalajara el respaldo volvió a ser masivo, y además de los 45.000 hinchas que llegaron al estadio de Guadalajara, otro número importante de seguidores se apostaron en las zonas oficiales para hinchas que la Fifa instaló en México para apoyar a la Selección.