Monseñor Darío Gómez: el padre que llevó la educación superior a los rincones del Oriente

El pago de la matrícula quedó saldado con un viaje de yucas, varios racimos de plátano y un par de gallinas criollas. Ocurrió en el despacho profesoral de la Universidad Católica de Oriente (UCO), cuando don Aldemar, un campesino curtido por el sol de la vereda San Isidro de San Francisco, se presentó ante el rector. Su hija Adiela quería estudiar comunicación social, pero el presupuesto familiar no daba para pagar la mensualidad.
—Tráigame yucas y plátanos cada vez que venga a visitar a su hija, don Aldemar, y yo le abono eso a la matrícula— le respondió Monseñor Darío Gómez Zuluaga.
A los ojos de la tesorería, una gallina delgada podía costar diez mil pesos, pero en el libro de cuentas del rector figuraba por doscientos mil. “Esa gallina ponía huevos de oro, porque detrás de ella venía el esfuerzo de toda una vida y la ilusión de un padre campesino”, recuerda hoy monseñor entre risas.