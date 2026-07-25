Pastora Mira: décadas de convertir el dolor de San Carlos en memoria y perdón

En 2013 conocí a Pastora Mira García, estaba sentada en una de las cafeterías que hay en el parque principal de San Carlos. Tomaba café y fumaba con tranquilidad contemplativa. Sabía que ella misma había encontrado a su hija desaparecida por los paramilitares, sabía que había impulsado el retorno de miles de campesinos a su pueblo, sabía que tenía un carácter férreo. Me encontré entonces a una mujer generosa, sensible, sin miedos. Esa vez escuché su historia por primera vez, durante cinco años nos vimos incontables veces.
Pastora nació el 13 de julio de 1956 en una vereda de San Carlos. Tenía seis años cuando mataron a su padre por razones políticas, en plena violencia bipartidista. La guerra no la soltó nunca más. A los diecinueve, siendo madre de una niña de dos meses, perdió a su primer esposo, también asesinado. Con su segundo compañero tuvo cuatro hijos más; a dos de ellos se los quitaron los paramilitares años después. En 2001 desapareció su hija Sandra Paola, y Pastora tardó siete años en encontrar su cuerpo, con la ayuda de la Fiscalía. En 2005, el Bloque Héroes de Granada asesinó a su hijo menor, Jorge Aníbal.