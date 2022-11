La Pilsen es tan popular en Antioquia, que no hay Feria de las Flores en la que no sea la cerveza insignia. Ni falta diciembre sin que se agote. No es raro que ya algunos hogares se estén aprovisionando de cajas del producto para tenerlas a la mano en Navidad. Cuando pasan los camiones distribuyendo los pedidos en los barrios, hasta los ciudadanos aprovechan para comprar sus dos o tres cajas. En una marranada o sancochada una Pilsen no puede faltar. Sin serlo oficialmente, se volvió “la bebida oficial de los festejos” en las calles y comunas de Medellín.

Carlos Villada, paisa de esos que se dice de “racamandaca”, periodista y promotor de artistas y espectáculos, recuerda su relación con la Pilsen: “Cuando estábamos muy jóvenes y yo iba entrando a Radio Disco ZH y Veracruz, me sentaba con los amigos y tengo una imagen vívida que era comprarme mi cerveza Pilsen y quedarme observando la etiqueta, y pensaba, ¡ah, qué tan bacano!, y era gracioso, porque le daba un sorbo, me la disfrutaba y era esa camaradería y buena vibra que vivíamos en ese momento con la gente que uno tanto quería. Y hoy siento alegría cuando la veo, con esa etiqueta y ese sabor tan inconfundible a amistad, felicidad, diciembre, rumba y amigos”.

La evolución de esta empresa no para. En dos años Pilsen y todos los productos de la Cervecería Unión serán manufacturados con energía solar en un ejemplo de sostenibilidad. En la pandemia fue apoyo para las comunidades y les garantizó el empleo a su planta de trabajadores . n