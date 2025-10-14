El Cafecito de Tomás une el mejor café con tradición y literatura

En Santo Domingo, en la conocida Calle de la poesía, está El Cafecito de Tomás. Allí, entre el frío de las montañas del nordeste antioqueño y las fachadas que recuerdan la herencia literaria del municipio, Catalina Andrea Botero abrió el 7 de septiembre 2018 un espacio donde la gastronomía y la cultura se encuentran. Ese día llegaron más personas de las que esperaba, y aunque la sobrepasó la alegría y el miedo, también fue la confirmación de que el pueblo necesitaba un lugar distinto para compartir alrededor del café.



Ingeniera agroforestal de formación, Catalina siempre había sentido inclinación por la cocina. Con su madre, preparaba platos para vender en reuniones o inventaban recetas en familia. De esa costumbre nació la idea de abrir un sitio diferente a las cantinas tradicionales del pueblo, un lugar acogedor donde la gente pudiera estar en familia, leer un libro, tomar café de especialidad o, incluso, un vino en las noches.



El nombre del café rinde homenaje a Tomás Carrasquilla, el escritor nacido en Santo Domingo y referente del costumbrismo colombiano. Con esa elección, Catalina quiso rescatar tradiciones locales y darle un sello cultural a su negocio. “Queríamos que la gente se sintiera como en la sala de su casa, pero con algo rico para compartir y un café que no fuera de greca”, recuerda.