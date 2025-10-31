Supercarnes JH Norte conquista el mercado porcícola

Entre las montañas del Norte de Antioquia y al ritmo del clarinete en la banda del pueblo creció Diana Restrepo. Desde pequeña soñaba con tener su propio negocio que uniera su amor por el campo y su deseo de contribuir a su región, pero solo hasta 2008 esa meta se hizo realidad. Junto a su esposo Edison Pemberthy comenzó en el mundo de la porcicultura, primero con la ceba de cerdos y siete años después con la cría.



La capacidad de ambos para abrirse puertas en el sector ganadero y porcicultor los consolidó rápidamente en la región. De esta manera, en 2018, pudieron dar el salto de la producción a la comercialización de carne de cerdo y abrieron su primer punto de venta en Santa Rosa de Osos, ese fue el inició de Supercarnes JH Norte.



“El recibimiento de la comunidad fue tan cálido que nos llenó de fuerza para seguir soñando. Apenas seis meses después, en 2019, abrimos en San Pedro de los Milagros, y ese mismo año llegamos también a Entrerríos y a Los Llanos de Cuivá. Finalmente, en 2020, abrimos en Donmatías, mi tierra de crianza. Ese fue un momento muy especial, porque significó llevar el fruto de nuestro trabajo a las raíces, a la comunidad donde crecí”, dice Diana Restrepo, gerente general.



En este tiempo, los retos no han faltado, y cuando pensaban que los iban a derribar, por el contrario, los impulsaron. Durante la pandemia, las exigencias sanitarias y el cambio en los hábitos de consumo los llevaron a fortalecer su negocio desde otros frentes como las redes sociales. Así lograron conectar de una forma más cercana con sus clientes.



En la actualidad, más de 36 familias encuentran estabilidad laboral en Supercarnes JH Norte. Además, son un ejemplo de unión familiar y una demostración de cómo las raíces antioqueñas pueden transformar una región. No solo ellos han construido la empresa, el apoyo también ha llegado de parte de sus hijos, hermanos, sobrinos, cuñadas y su socio Henry Sepúlveda. Con este último se aliaron para lograr toda la cadena productiva, por lo que sus productos no están solo enfocados en la porcicultura, sino en la ganadería y la producción de leche.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un gran aliado en este camino. Sus mentorías, asesorías y espacios de formación les han permitido fortalecer su gestión, visión empresarial y consolidar sus bases firmes para avanzar con mayor determinación.



Su próxima meta es posicionar con mayor fuerza su marca Supercarnes JH Norte en toda la región. Para ello están trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura operativa y en la optimización de procesos que los lleve hacia un modelo de comercialización más integral.