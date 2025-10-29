Patrimonial, una cerveza que lleva los sabores de Santa Fe de Antioquia

La mamá de Emilio García no tomaba licor, pero en su embarazo tuvo un antojo de cerveza. Para él, ese fue el presagio de la pasión que lo acompañaría al crecer. Sin embargo, la idea de hacer una cerveza que representara a Santa Fe de Antioquia, su pueblo natal, surgió en Jardín, mientras bebía una artesanal.



La cocción inicial se planeó bajo un árbol de tamarindo en el parque de La Chinca. Allí, Emilio les hizo la propuesta a su primo y a un amigo. Lo siguiente fue reunirse en la finca de su familia, en la vereda El Tunal, y hacer el primer experimento.



“Cogimos la olla de sancocho de mi mamá, con un taladro le abrimos hueco como para hacerle válvulas a la olla y empezamos a hacer cerveza”, narra. Esa primera receta “quedó horrible”, pero la alegría fue inmensa: “estábamos contentos porque habíamos logrado llevar el proceso desde el grano”.



A una parte de esa producción le agregaron tamarindo, y el resultado sí les gustó. Siguieron más intentos y pronto quisieron que su cerveza fuera representativa. Diseñaron una etiqueta con dibujos en acuarela de artistas del pueblo y la nombraron Santa Fe.



Aprendieron más y llegaron nuevos sabores: café, trigo, cáscara de naranja agria. La voz se corrió, y los amigos que la probaban empezaron a pedirles más. Meses después, un contacto de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia los llamó para una charla de formalización. Allí, empresarios de cafés y bares les pidieron su bebida para vender en sus locales.