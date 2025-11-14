José Domingo, 30 años de sabor en San Antonio de Prado

Por más de dos décadas, el nombre José Domingo ha sido sinónimo de buena comida en San Antonio de Prado. Lo que hoy es un referente local de gastronomía, con una propuesta que combina cortes de carnes maduradas, pizzas artesanales, café de origen y vinos, nació en 1996 como un parche de amigos que soñaban con tener un negocio.



Empezaron en un pequeño espacio donde vendían pizzas, ubicado cerca del parque principal, con ocho mesas, tres adentro y cinco afuera. El nombre fue una referencia a una esquina muy famosa en ese momento, y conocida así por un tendero amable y servicial, características que destacaron al negocio desde el principio. De esta manera, José Domingo se convirtió en un punto de encuentro en el corregimiento.



Sin embargo, en 2006, la venta del local los llevó a buscar una nueva sede y por intereses personales, algunos de los socios se retiraron y el negocio se convirtió en una empresa familiar, que los López Acosta se encargaron de impulsar.



“Esa también fue una oportunidad para buscar otras ideas. Yo empecé a estudiar empíricamente y a mirar programas y desde ahí decidimos incursionar en el tema de la parrilla. Queríamos carnes maduradas, cortes selectos, pero en ese momento la gente no estaba acostumbrada a eso. Entonces fue algo muy duro y nos tocó invitarlos a que se dieran la oportunidad. Poco a poco fuimos culturizando la gente del corregimiento y nos volvimos pioneros en el territorio”, explica Víctor López, gerente y fundador.



La nueva sede quedó ubicada a solo dos cuadras del parque principal. Un lugar amplío, elegante y con referencias a las raíces del negocio. La idea era que las personas se sintieran en un espacio diferente a cualquiera del territorio. Ese estilo también les trajo una nueva oportunidad, puesto que en José Domingo se comenzaron a celebrar eventos familiares como cumpleaños, bodas de oro o plata, entre otros.



En este camino, las dificultades se han vuelto oportunidades. En la pandemia, debido a los protocolos de bioseguridad debieron buscar opciones e incursionaron en el café de origen. Así José Domingo abrió su nueva línea de cafés para que la gente de San Antonio de Prado tuviera un espacio donde probar el verdadero café de su territorio. Sumado a la experiencia del vino, ofrecen un servicio alrededor de estas bebidas.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia los ha acompañado con capacitaciones en servicio al cliente, comunicación asertiva y gestión administrativa. Además de la participación en eventos que les permiten soñar con llegar más lejos. Su próxima meta es poder inaugurar una sede en Medellín y otra en un pueblo, donde puedan llevar su sabor a más personas.