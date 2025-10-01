Más de 200 personas estafadas y $7.700 millones perdidos: así operaba un concesionario usado como fachada en Bogotá

Un concesionario en el norte de Bogotá fue el escenario de un esquema de estafa en masa que dejó más de 200 personas afectadas, y al que la Fiscalía le atribuye a siete señalados la apropiación de 7.700 millones de pesos mediante falsas compraventas de vehículos.

Entre los procesados está el señalado articulador, Luis Felipe Rodríguez González, junto a seis presuntos colaboradores identificados como Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara.

De acuerdo con la Fiscalía, cada una de las personas tenía un rol determinado en el entramado con el propósito de aparentar la legalidad del concesionario; en el que todos enfrentan imputaciones por estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Los cargos no fueron aceptados en las audiencias preliminares.

La juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez González, el presunto líder. Los demás seguirán vinculados al proceso, mientras avanza la investigación.