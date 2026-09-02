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¿De la Espriella regañó a alcaldes que no fueron a consejo de seguridad en Cúcuta? Esto dijo

El presidente dijo que su Gobierno no permitiría que “mandatarios seccionales y locales terminen aliados con esos bandidos”, en referencia a los responsables del atentado en Los Patios.

  • El presidente Abelardo de la Espriella durante el consejo de seguridad en Cúcuta. FOTO COLPRENSA
    El presidente Abelardo de la Espriella durante el consejo de seguridad en Cúcuta. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Varias ausencias en el consejo de seguridad que se hizo este martes en Cúcuta (Norte de Santander), generaron molestia en el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro se realizó para reunirse con la cúpula militar como respuesta al atentado con un carrobomba que se registró contra la estación de Policía del municipio de Los Patios.

Se esperaba que sobre las 4 de la tarde el mandatario ofreciera unas declaraciones para dar a conocer las medidas anunciadas para hacer frente a la situación de orden público. Sin embargo, De la Espriella y toda la avanzada de seguridad se retiraron.

Entérese: Alarma por ola de violencia: Colombia suma 204 atentados con explosivos en 2026

El tema que ocasionó la salida intempestiva del presidente habría sido la ausencia de los mandatarios locales. Información conocida señala que los alcaldes de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y de Los Patios, Alexi Allende Valencia, no fueron y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, habría llegado tarde.

Según contó Colprensa, el jefe de Estado se molestó mucho tras no encontrar a las máximas autoridades de la zona afectada por los hechos de violencia.

Así las cosas, Abelardo de la Espriella calificó estas ausencias como una ofensa para su Gobierno y para la ciudadanía, que esperaba que en esa reunión se definieran acciones puntuales ante el atentado terrorista.

Por eso, se cancelaron las declaraciones programadas en el Cantón Militar San Jorge del Comando Trigésima Brigada, mientras que el presidente se dirigió con su equipo de seguridad rumbo al Guaviare para otra reunión sobre el orden público.

Lea más: Así planeaba el ELN un segundo atentado en Norte de Santander: Ejército frustró ataque con carro bomba

Según los detalles que se dieron a conocer del consejo de seguridad, por medio de videos publicados por las redes sociales de Presidencia, De la Espriella insistió en que “aquí nadie se arredra ni se acobarda. Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”.

“Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”, advirtió el gobernante en la reunión en Cúcuta.

Entérese: Dieron de baja a hombre de confianza de alias Mordisco y De la Espriella dice que están cerca del objetivo mayor: “una bomba caerá sobre ti”

Así mismo, agregó que “no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con esos bandidos porque los vamos a hacer pagar también”. A esto agregó con voz alta que “con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas. Yo estoy firme con este departamento y aquí voy a estar en 15 días revisando cuáles son los avances porque este no es un gobierno de discursos y de peroratas. Este es un gobierno de resultados”.

Este miércoles, en diálogo con Caracol Radio, el alcalde de El Carmen (en el Catatumbo), José Reinel Contreras, aseguró que esas declaraciones ponían “una diana” sobre los mandatarios locales de esa zona y que “el problema fue la generalización que hizo el señor presidente”, en referencia a la supuesta alianza con grupos armados ilegales.

El presidente De la Espriella anunció este miércoles desde el Guaviare los resultados de la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, al que calificó como “el golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años”.

El mandatario señaló que en la operación hubo seis capturas, entre los que cayó alias Víctor, tercer cabecilla del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. Además, fueron incautados 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material de guerra. “También logramos recuperar a un menor de edad, que ya se encuentra bajo la protección del ICBF”, agregó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Abelardo de la Espriella se molestó en el consejo de seguridad de Cúcuta?
Abelardo de la Espriella expresó su molestia por la ausencia de los alcaldes de Cúcuta y Los Patios, Jorge Enrique Acevedo y Alexi Allende Valencia, mientras el gobernador William Villamizar habría llegado tarde. El presidente consideró las ausencias una falta de respeto a su Gobierno y a la ciudadanía.
¿Qué pasó en el consejo de seguridad de Cúcuta después del atentado en Los Patios?
El consejo de seguridad fue convocado tras el atentado con carrobomba contra una estación de Policía de Los Patios. La reunión tuvo participación de la cúpula militar, pero las declaraciones públicas del presidente fueron canceladas después de las ausencias de autoridades locales.
¿Qué medidas anunció Abelardo de la Espriella tras el atentado de Los Patios?
El presidente anunció una respuesta contundente contra los grupos armados responsables de la violencia y afirmó que revisaría los avances en Norte de Santander en 15 días. Las medidas concretas y su ejecución pueden conocerse a medida que avance la estrategia de seguridad del Gobierno.
¿Qué es la Operación Azarías y qué resultados tuvo en Guaviare?
La Operación Azarías fue un operativo de la Fuerza Pública en Miraflores, Guaviare. Según Abelardo de la Espriella, dejó seis capturas, entre ellas alias Víctor, señalado como tercer cabecilla del Frente Carolina Ramírez, además de incautaciones de armas, explosivos y material de guerra.
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