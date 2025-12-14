Atención: Se confirman al menos 12 muertos y 20 heridos en accidente de bus con excursión de jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello

Este domingo se presentó un accidente de un bus en la vía que conduce de Remedios a Zaragoza, en el Nordeste de Antioquia. Según los reportes preliminares, el automotor se precipitó a un barranco por causas que aún están por establecer.

En el bus viajaban al menos 45 personas desde Coveñas en una excursión de egresados del grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello. Desde la institución aclararon que la excursión fue organizada directamente por los graduados. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que son al menos 12 muertos y 20 heridos. “Un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que venían de una excursión”, escribió el gobernador. Según el mandatario departamental, “hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios”.

Al sitio se trasladaron bomberos de Remedios y de Segovia para atender la emergencia.

Imagen del bus en el precipicio en vía que conduce de Remedios a Segovia. Foto: cortesía