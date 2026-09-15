Dos días después del accidente, así va la búsqueda de avioneta que transportaba brigadistas

Luego de más de 15 horas de búsqueda y de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender temporalmente las operaciones, las autoridades reactivaron este martes las labores por tierra y con apoyo helicoportado para intentar llegar hasta el punto donde se accidentó la avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985, que desapareció cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. La Aeronáutica Civil confirmó la localización precisa del sitio de impacto después de que una aeronave UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana detectara en horas de la mañana indicios que corresponderían a la aeronave en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Lea también: Fuerza Aeroespacial localizó en Risaralda restos de la avioneta desaparecida El problema ahora es acceder al lugar. Según la Aerocivil, se trata de una zona de alta montaña, de difícil acceso y ubicada aproximadamente a 9.000 pies de altitud, por lo que los equipos especializados evalúan las condiciones meteorológicas y topográficas para definir la ruta de ingreso más segura para los rescatistas. Las labores avanzan con apoyo de bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía y más de 100 voluntarios de comunidades afro e indígenas de la región.

Esta es la brigada de salud que viajaba en la aeronave

Las labores se adelantan tanto por tierra como con apoyo de helicópteros, con el objetivo prioritario de verificar el estado de las cinco personas que viajaban en la aeronave y comenzar las maniobras de salvamento y recuperación. A bordo de la avioneta iban el piloto Mehmet Cankaya y cuatro integrantes de una brigada de salud: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán y Julissa Figueredo. Las cuatro mujeres habían participado en una jornada de atención en salud en Condoto, donde, según el comunicado difundido por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country, se atendieron cerca de 600 personas. En contexto: “Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral La brigada hacía parte de una iniciativa de responsabilidad social que las tres entidades han desarrollado conjuntamente durante más de diez años para llevar servicios de salud a comunidades vulnerables. Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación y señalaron que hasta el momento no cuentan con información confirmada sobre el estado de las personas que estaban a bordo. “Una jornada concebida para servir y llevar esperanza, hoy nos tiene en esta incertidumbre”, señalaron en el comunicado.

Comunicado de prensa sobre brigada de salud que iba a bordo de aeronave. Foto: tomada de X.

Así comenzó la búsqueda

La aeronave había despegado del aeropuerto Mandinga de Condoto en la mañana del pasado domingo. El último contacto con la tripulación ocurrió a las 9:23 de la mañana, cuando la aeronave se encontraba en inmediaciones del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira, la estación de radioayuda terrestre ubicada en el Aeropuerto Internacional Matecaña que emite señales de alta frecuencia para guiar a los pilotos en su orientación y rutas de vuelo. Minutos después se registró la activación de la radiobaliza de emergencia, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a activar los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR), en coordinación con organismos de socorro y las Fuerzas Militares. En contexto: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral Durante las primeras horas se utilizaron aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, equipadas con sistemas especializados de geolocalización, para realizar recorridos en la zona de la vereda Oscordó, en jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda. Las condiciones meteorológicas, especialmente las intensas lluvias, dificultaron las operaciones durante la tarde y la noche del domingo. En tierra también participaron organismos de socorro, comunidades locales y la guardia indígena, que adelantaron recorridos en sectores selváticos de los corregimientos de Tadocito y Jamaica, en el municipio de Tadó. La búsqueda tuvo un avance decisivo este lunes, cuando aproximadamente a las 7:30 de la mañana, una aeronave UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana localizó indicios de la avioneta en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Posteriormente, hacia la 1:06 de la tarde, la Aeronáutica confirmó oficialmente que sus equipos habían establecido el lugar exacto de la colisión. El punto está ubicado en una zona montañosa de difícil acceso, a unos 9.000 pies de altitud, lo que mantiene el desafío para los equipos de rescate. Ahora, el Centro Nacional de Recuperación de Personal, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes y la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil trabajan de manera coordinada para establecer la ruta de inserción de los rescatistas. En contexto: Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral En el operativo también participan la Fuerza Aérea Colombiana, el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia, organismos de gestión del riesgo, la Policía, la Patrulla Aérea Civil Colombiana y autoridades locales. La Aerocivil destacó particularmente la labor de la tripulación del UH-60L FAC 4138 ‘Ángel’, cuya operación permitió avanzar en la localización del sitio del siniestro. Por ahora, las autoridades no han confirmado el estado de las cinco personas que viajaban en la aeronave. La prioridad de los equipos desplegados en la zona es alcanzar el lugar, verificar qué ocurrió con los ocupantes y poner en marcha las maniobras de salvamento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pregunta y respuestas