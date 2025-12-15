“Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección, fue ahí cuando todos los que estaban dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo en ese instante lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir, que ya era todo. Después del impacto los abrí y me di cuenta que de milagro estaba vivo, pero tenía encima de mí tres palos grandes que me impedían moverme. Sentía la sangre que me corría por la cara, miré mi camiseta y estaba roja, y del dolor y la adrenalina me quedé quieto”. El relato es de Nicolás Ochoa Vahos, uno de los sobrevivientes del fatídico accidente de un bus que de regresó a Medellín, después de una excursión de grados en Tolú, se precipitó a un abismo de 40 metros de profundidad y dejó un saldo de 16 estudiantes y uno de los conductores del vehículo fallecidos. Lea más: El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia Dice que se salvó porque mientras otros estudiantes —incluido Mateo Castaño, quien era uno de sus mejores amigos— se sentaron en las bancas traseras del bus, él prefirió quedarse adelante, una decisión que cambió su suerte. Son 15 los estudiantes que aún permanecen en centros médicos asistenciales recuperándose del siniestro. En la noche del domingo 14 de diciembre se realizó una velatón en la Institución Educativa Liceo Antioqueño en honor a los egresados fallecidos, mientras que se espera la fecha y hora de las exequias que serían colectivas.

El relato detrás de la tragedia

Nicolás cumplió 18 años el pasado 3 de octubre, pero dice que volvió a nacer. Es una de las 37 personas que viajaban en el bus involucrado en el siniestro tras disfrutar de un merecido paseo de grados, un viaje que, según él, empezaron a pagar desde inicios de 2024. “Una empresa fue a presentarnos todo el paquete de viaje cuando empezamos décimo, y nos dijeron que mes a mes se podía ir pagando. Eso incluía varias fiestas, una ese mismo año, y este año otras tres: una a mediados, otra que se hizo el 5 de diciembre, y ya la excursión como tal hacia la que salimos en la noche del 10 de diciembre”, aclaró. Entérese: Con altar, oraciones y velatón, comunidad de Bello lamenta la muerte de 16 estudiantes en Remedios Una vez llegaron en la mañana del jueves 11 de diciembre al Hotel LOA, que está ubicado entre Tolú y Coveñas, todo fue diversión. Aquello por lo que esperaron tanto tiempo por fin se hacía realidad, y no había mejor ocasión y lugar que ese para festejar por sus grados de bachillerato. Fueron tres días y dos noches en los que, junto con estudiantes de otras dos instituciones educativas de Bello, los egresados del Liceo Antioqueño la pasaron bien, se divirtieron y compartieron momentos memorables. Le puede interesar: “No fue un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”: nueva versión del accidente donde murieron 16 estudiantes en Remedios La salida de nuevo a casa estaba programada para las 5:00 p.m. del sábado 13 de diciembre, con el fin de llegar en la madrugada del domingo a Parque Fabricato, que fue el mismo punto de encuentro para la partida. No obstante, una vez los estudiantes del Liceo Antioqueño estaban en el bus, los hicieron descender, supuestamente por un problema de la batería que se solucionó casi una hora después. Arrancaron casi a las 6:00 p.m., y Mateo Castaño, uno de los 17 fallecidos y gran amigo de Nicolás, se sentó junto a él para seguir viendo el partido de la final de Copa entre Nacional y Medellín. Pasó el tiempo y Mateo se fue hacia las bancas de atrás, mientras que el joven sobreviviente decidió quedarse donde inicialmente se había ubicado. Era casi medianoche cuando los pasajeros del bus se bajaron a comprar algo de comer a un estadero. Lo hicieron y minutos después se subieron de nuevo al vehículo para continuar la ruta. Atrás de ellos venían otros dos buses con los demás estudiantes de las dos instituciones educativas que participaron de la excursión, sin embargo, dijo Nicolás que llegadas las 2:00 a.m. sintió que el conductor iba rápido, tanto que al ir al baño se tuvo que sostener muy fuerte de los asientos para no caerse. Minutos después de que regresara a su puesto, sucedió la tragedia. Fue ahí cuando en un abrir y cerrar de ojos estaba cubierto por inmensos troncos, tan pesados que le impedían moverse. Nicolás voló y quedó más arriba de donde estaba el bus, escuchaba los gritos de auxilio de sus compañeros y veía entre la sangre que corría por su rostro, unas luces moviéndose como señal de auxilio para que los sacarán lo más pronto posible.

Este joven, quien apenas cumplió su mayoría de edad, dice que no sabe de dónde sacó fuerzas para quitarse los troncos de encima y empezar a ascender en medio de la maleza y la neblina, sosteniéndose de un tubo de desagüe, esto después de que dos de sus compañeros, quienes no resultaron con heridas de gravedad pero estaban igual de consternados, subieran primero hacia la carretera en busca de ayuda. Ochoa Vahos, casi desmayado y muy adolorido, llegó a la cima como un escalador a punta de roca, se recostó en una pequeña manga pero a causa de la sangre que emanaba de su cabeza y las laceraciones en sus manos y piernas, quedó tendido ahí, esperando que uno de los conductores que pasara por la vía lo ayudará a él y a los otros dos chicos que previamente habían subido (entre ellos Daniel Rúa, quien fue el primer en avisar del accidente) y a los demás pasajeros del bus que estaban en el fondo del precipicio.