Addi consigue US$86 millones en gran ronda de inversión y rompe sequía desde Rappi

Addi acaba de marcar un antes y un después en la actualidad del ecosistema tecnológico colombiano. La fintech de “compre ahora, pague después” cerró una ronda de financiación Serie D (etapa de financiamiento avanzada) por US$86 millones, una de las mayores inyecciones de capital que ha recibido una compañía tecnológica en el país en los últimos años.
El hito no pasó desapercibido en el mundo del venture capital (forma de financiamiento privado). Por ejemplo, Arnaud Thevenet, socio de Zenani Capital, destacó que Addi se convirtió en la primera startup colombiana en levantar una Serie D desde que lo hizo Rappi.
En las primeras versiones que circularon del anuncio se hablaba de US$85 millones, pero la cifra oficial confirmada por la compañía fue de US$86 millones.
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