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Cine puro: Adidas presentó comercial protagonizado por Chalamet, Bellingham, Yamal, Messi y Bad Bunny

La multinacional que vestirá a 14 selecciones que competirán en Norteamérica lanzó un comercial lleno de talento con el balón.

  • Lionel Messi capitán campeón de Qatar y Bab Bunny también se unieron a la pasión por el fútbol callejero, el balompié de 3x3 que es la esencia del fútbol que se jugará en el Mundial de Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
    Lionel Messi capitán campeón de Qatar y Bab Bunny también se unieron a la pasión por el fútbol callejero, el balompié de 3x3 que es la esencia del fútbol que se jugará en el Mundial de Norteamérica. FOTO PANTALLAZO
  • Cine puro: Adidas presentó comercial protagonizado por Chalamet, Bellingham, Yamal, Messi y Bad Bunny
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 14 minutos
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Adidas lo volvió a hacer, la marca internacional que siempre se luce con los videos deportivos, lanzó una pieza de gran calidad uniendo a los mejores exponentes del fútbol mundial y referentes que han hecho historia en la Copa Mundo Fifa.

Y esta vez, Adidas le apuesta al fútbol callejero, ese que está lleno de goles inimaginables, acciones llenas de destreza y jugadas que dejan a propios y extraños asombrados por lo que se puede hacer con un balón.

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Con el video que tiene como lema: En este Patio Trasero, es “ganar o ir a casa”, y esta pandilla no se ha ido desde los 90. Donde hay un lanzamiento, hay una leyenda; la multinacional lanzó un comercial que se ha robado los aplausos y muchos hasta piden un Óscar para la obra de arte.

El actor Timothée Chalamet es el protagonista de la pieza comercial en la que estrellas como Bellingham, Yamal, Dembélé, Rapinha y Pedri, entre otros, hacen parte del equipo que empieza a conformar para un picaito callejero.

A ellos, que son los actuales protagonistas en las ligas del mundo y llamados a ser figura en el Mundial de Norteamérica 2026 se unieron leyendas como Del Piero, Zidane y Beckman, quienes aportan su magia en el video.

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Otro que no podía faltar en el video es Messi, el capitán de Argentina, selección que en Norteamérica oficiará como rey vigente del fútbol mundial, quien para asombro de muchos aparece junto Bad Bunny, otro de los referentes actuales mundiales, pero de la música.

Cine puro: Adidas presentó comercial protagonizado por Chalamet, Bellingham, Yamal, Messi y Bad Bunny

A menos de un mes del Mundial las marcas siguen presentando comerciales y piezas publicitarias con las cuales también se compiten por la copa mundial.

Hay que recordar además que Adidas vestirá a 14 de las 48 selecciones clasificadas al Mundial, entre ellas, las más importantes y varias de las llamadas a disputar la corona en Norteamérica.

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Entre las selecciones que viste Adidas está Colombia, de Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Luis Díaz. A los cafeteros se unen Argentina, México, Alemania, España, Japón, Chile, Perú, Costa Rica, Venezuela, Argelia, Bélgica, Arabia Saudita y Qatar.

La cuenta regresiva empezó hasta que el próximo 11 de junio ruede el balón en el Mundial de Norteamérica, que se espera sea uno de los mejores en la historia.

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