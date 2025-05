Alberto Linero le atinó: así había “anticipado” la elección del papa León XIV

“(...) Por eso me gusta Prevost, que es americano, que trabajó en Perú, que habla muy bien el castellano, el inglés y el italiano”, fueron las palabras de Linero el miércoles 7 de mayo.

La elección del papa León XIV fue sorpresiva porque no figuraba entre los favoritos. De hecho, en las apuestas online aseguraban que el nuevo pontífice sería Pietro Parolin o Luis Tagle... pero no fue así.

Linero agregó que “uno se da cuenta que Prevost era cercano a Francisco. (...) Pero también era un hombre bien formado teológicamente: es misionero y eso le daba cierta seguridad a las personas que tienen un pensamiento más conservador. Él era una persona que juntaba los dos momentos de la iglesia, las dos formas de pensar”.

En su intervención, el exsacerdote mencionó que no quería a Pietro Parolin porque no tenía trayectoria como párroco. “Parolin era un gran administrador y diplomático, pero no tenía la experiencia pastoral. En cambio, este hombre (Prevost) había estado de misionero en Chiclayo”, concluyó.