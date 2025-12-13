x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Deben ir a la cárcel”: alcalde Gutiérrez sobre denuncias contra Isabel Zuleta por presiones a generales de la Fuerza Pública

El alcalde de Medellín se pronunció sobre las denuncias de ocho generales del Ejército y la Policía que dicen que la senadora y su entorno buscaban influir para frenar operaciones.

  • Federico Gutiérrez recordó que también ha denunciado a la senadora Isabel Zuleta por presunta obstrucción de la justicia al interferir para la no captura de cabecillas de La Terraza. Fotos: Julio César Herrera Echeverri
    Federico Gutiérrez recordó que también ha denunciado a la senadora Isabel Zuleta por presunta obstrucción de la justicia al interferir para la no captura de cabecillas de La Terraza. Fotos: Julio César Herrera Echeverri
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Tras conocerse las graves denuncias de generales del Ejército y la Policía en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por presionar a altos mandos para detener operaciones contra estructuras del narcotráfico y minería ilegal, el alcalde de Medellín se pronunció pidiendo que haya medidas en contra de la congresista y los presuntos implicados.

Para Federico Gutiérrez, las denuncias que hicieron los altos oficiales son graves, pues con esos elementos “se presiona a generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra”.

Lea también: Generales de Ejército y Policía denuncian presiones de Isabel Zuleta para detener operaciones contra estructuras de narcos y minería ilegal

El mandatario medellinense recordó que las denuncias que él también ha interpuesto contra Zuleta están en poder de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, también alertó porque luego de interponer estos recursos, “extrañamente” recibió amenazas.

“Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

¿Cuáles son las denuncias que enfrenta la senadora Isabel Zuleta?

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia la congresista antioqueña Isabel Zuleta enfrenta denuncias por presunta obstrucción a la justicia, abuso de función pública, prevaricato y tráfico de influencias. Estas fueron radicadas por la senadora Paola Holguín, el concejal Andrés Tobón y el alcalde distrital Federico Gutiérrez.

Sobre estos cargos, el mandatario de la capital antioqueña ha manifestado públicamente tener pruebas en contra de la congresista quien interferir en la captura de uno de los cabecillas de la Terraza.

“Yordi es uno de los jefes de La Terraza. Esa operación se venía realizando e investigando desde hace 10 meses por parte de la Fiscalía y la Policía, con apoyo de la Alcaldía. Estos jefes criminales tenían información de que se iban a producir ya unas capturas”, expresó Gutiérrez ante un medio radial días después del polémico “tarimazo” en La Alpujarra.

Así como el alcalde indicó que personas que estuvieron en ese evento como la senadora Zuleta buscaban interceder ante la Fuerza Pública para que no realizaran la captura del cabecilla de La Terraza, oficiales del Ejército y la Policía revelaron ante la revista Semana que la legisladora buscó a altos miembros de la Policía para manifestar su preocupación por operativos contra alias ‘Yordi’ y esa organización criminal porque estos afectarían la mesa de diálogo de Itagüí.

La congresista también enfrenta un proceso ante el Consejo de Estado que incluye señalamientos por el traslado de cabecillas de estructuras criminales de la cárcel de Itagüí al evento público conocido como el “tarimazo”, este podría resultar en la pérdida de su investidura.

Siga leyendo: ¿Por qué el Gobierno protege a Isabel Zuleta y se niega a entregar detalles del ‘tarimazo’ en Medellín?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida