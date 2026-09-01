De negociar con Petro a las órdenes de captura: “Calarcá”, “Wálter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas vuelven a la mira de la Fiscalía

A 46 de los peces gordos del terrorismo que durante los últimos tres años estuvieron protegidos por las conversaciones de la “paz total”, el gobierno de Abelardo de la Espriella y la Fiscalía les reactivaron las órdenes de captura, en medio de una oleada de ataques contra las sedes de la Fuerza Pública.
A solicitud de Presidencia, la fiscal general Luz Camargo expidió la Resolución 00263 del 1° de septiembre de 2026, en la cual fue notificada la decisión a 27 integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En esa lista fueron incluidos su máximo líder, Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), y su novia Diana Rey Rodríguez (“Érika Castro”); al igual que algunos de sus lugartenientes más conocidos, como Javier Veloza García (“Jhon Mechas”), Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”) y Farby Parra Parra (“Richard”).
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La medida afectó también a 13 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.
Entre ellos están tres de sus principales voceros: José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”), Geovanny Andrés Rojas (“Araña”) y Allende Perilla Sandoval (“Allende”), estos dos últimos perseguidos por agencias de Estados Unidos.
Seis miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (“los Pachenca”) complementan la resolución, incluyendo a uno de sus principales líderes, José Pérez Villanueva (“Cholo”).
De esta manera continúa el desmantelamiento de la fallida política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que favoreció el incremento del pie de fuerza criminal y su expansión territorial, según agencias de Inteligencia.