Uribe pide al gobernador Rendón detener gigantesca obra en Las Palmas: “Ese terreno se compró para un parque, no para vender a particulares”

Una enorme construcción que se está levantando en el sector del Alto de Las Palmas, en Envigado, ha sido centro de atención y debate en los últimos días. Algunos urbanistas y habitantes consideran que representa un atentado contra el patrimonio paisajístico y ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pues desde el Concejo de Envigado y la Dirección de Planeación de ese municipio se busca esclarecer si el proyecto no se estaría vendiendo como de vivienda, tipo de construcción que no está aprobado en su licencia.

El proyecto inmobiliario identificado como Cuantum y desarrollado por las empresas Entremontañas y Umbral Propiedad Raíz ya llegó a oídos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detener cuanto antes la construcción, ya que -según él- antes de que el mandatario asumiera su cargo, el terreno había sido destinado para un parque.

En contexto: ¿Están ofreciendo viviendas en el enorme edificio que se construye en Las Palmas?

Cabe recordar que Cuantum no solo es atractivo por ubicarse en una de las zonas más valorizadas de Envigado, por su cercanía con Medellín y el aeropuerto José María Córdova, sino por ofrecer un espacio rodeado de naturaleza y especificaciones arquitectónicas de alta calidad.

“Le pedimos al gobernador de Antioquia, Dr. Andrés Julián Rendón, que pare la construcción en Manantiales, Alto de las Palmas, que infortunadamente viene de antes de su gobernación. Durante mi ejercicio de gobernación ese terreno se compró para un parque, para un centro de reuniones, y no para que se lo vendan a particulares”, escribió el líder del Centro Democrático a través de su cuenta de X.