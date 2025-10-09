Colombia, listo para el duelo número 29 ante México, ¿cuándo y dónde se volverán a enfrentar?

La Selección Colombia de mayores continúa preparando el partido amistoso que disputará frente a México el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, un escenario ubicado en Arlington, Estados Unidos, que tiene capacidad para albergar a 80.000 aficionados.

El encuentro deportivo, previsto para las 8:00 de la noche (hora colombiana), ha despertado gran interés entre los hinchas, pues ambos elencos están clasificados para el Mundial de 2026. Los cafeteros, luego de ocupar el tercer lugar en la Eliminatoria sudamericana, y los manitos, dueños de una plaza por ser anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Las selecciones de fútbol de categoría mayor de Colombia y México se han enfrentado un total de 28 veces en su historia, según las estadísticas que incluyen encuentros amistosos, Copa América y Copa Oro. El dominio, por estrecho margen, es de los mexicanos, que se han impuesto en 10 ocasiones, por 9 de los colombianos. Los otros compromisos entre ambos terminaron en empate.

Uno de los partidos que más se recuerda entre estos dos elencos fue la final de la Copa América de 2001 en Bogotá, en la que Colombia se impuso por 1-0 con gol de Iván Ramiro Córdoba.

Es de anotar también que la primera vez que estos dos seleccionados midieron fuerzas fue en 1938, también en un juego de carácter amistoso, en el que México ganó por 3-1.