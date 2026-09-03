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“Fue injusta conmigo”: Andrea Petro lanzó dura revelación sobre Verónica Alcocer

La hija del expresidente Gustavo Petro se refirió a su relación con la exprimera dama Verónica Alcocer durante los cuatro años de gobierno.

  • Andrea Petro habló subre Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia. FOTOS: Colprensa - @andreapetro91
    Andrea Petro habló subre Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia. FOTOS: Colprensa - @andreapetro91
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La vida de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar incluso después de dejar su cargo como presidente de la República. Y no solo es por lo que hizo durante sus cuatro años en el Gobierno, sino porque son sus propios hijos quienes han contado algunos secretos familiares que fueron motivo de escándalo durante su estancia en la Casa de Nariño.

Una de ellas es Andrea Petro, hija mayor del expresidente y de Mary Luz Herrán, quien aseguró en entrevista con Semana que su padre no consumía drogas -como algunos creían- sino que tomaba alcohol.

Lea también: Sigue la polémica en Ecopetrol: audios y contratos ponen bajo la lupa al entorno de Verónica Alcocer

También dijo que la familia comenzó a fragmentarse a raíz del caso judicial que enfrenta su hermano Nicolás, quien fue acusado formalmente en 2024 por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Todo empezó con el problema de mi hermano Nicolás. Ahí fue donde la familia tomó partido e hicieron unas guerras entre ellos”, expresó Andrea, refiriéndose también a la fotografía del expresidente durante su posesión y a la imagen final de su mandato, en la que aparece únicamente junto a su hija menor, Antonella.

“Mientras haya esta presión legal sobre Nicolás, yo prefiero mantener mis distancias. Hay personas con las cuales nunca voy a tratar porque no soy hipócrita”, indicó la economista en conversación con el medio citado.

¿Verónica Alcocer y Andrea Petro no tienen una buena relación?

Andrea aseguró que todavía no sabe la fecha exacta en la que su papá y Verónica Alcocer se separaron, pues cree que fue la última en enterarse de lo ocurrido. “Creo que eso viene desde hace años”, afirmó.

“Yo creo que ellos (Petro y Alcocer) deberían ser más sinceros y decir que ya no estaban juntos”, mencionó Andrea al referirse al cargo de Alcocer como primera dama. “Ellos demostraron que eran mamá y papá y siguieron estando cordialmente juntos, a pesar de que ya no hubiera amor”, añadió.

Entérese: ¿Quién es DJ Gunn Lundemo, la amiga que recibió a Verónica Alcocer en Suecia?

La hija mayor del expresidente reconoció que tuvo diferencias con Verónica Alcocer durante los cuatro años de gobierno, pero que, al fin de cuentas, no la vio muchas veces en persona. “Ella (Verónica) fue bastante injusta conmigo durante cuatro años. Muchas veces fue muy cruel conmigo y con mis hijas”, expresó.

Lo último que se ha sabido de la ex primera dama es que viajó a Suecia, donde se encontró con una supuesta amiga, la DJ Gunn Lundemo, quien la recibió en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo. Periodistas del medio Expressen preguntaron por el motivo del viaje, pero fue la propia Lundemo la que respondió que Alcocer estaba visitando a “su mejor amiga”.

Por su parte, Petro viajó a México el 30 de agosto para participar en una conferencia en la UNAM sobre economía política y cambio climático, relacionada con su próximo libro. También se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Andrea Petro, hija de Gustavo Petro?
Andrea Petro es la hija mayor de Gustavo Petro y Mary Luz Herrán. Es economista y recientemente habló sobre asuntos familiares y las diferencias que ha tenido con Verónica Alcocer.
¿Qué dijo Andrea Petro sobre el consumo de drogas de Gustavo Petro?
Andrea Petro aseguró que su padre no consumía drogas, pese a las versiones que algunas personas tenían sobre él, sino que tomaba alcohol.
¿Por qué la familia de Gustavo Petro se distanció?
Según Andrea Petro, la familia comenzó a fragmentarse a raíz del proceso judicial de su hermano Nicolás Petro, situación que generó posiciones enfrentadas entre sus integrantes.
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