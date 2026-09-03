“Fue injusta conmigo”: Andrea Petro lanzó dura revelación sobre Verónica Alcocer

La vida de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar incluso después de dejar su cargo como presidente de la República. Y no solo es por lo que hizo durante sus cuatro años en el Gobierno, sino porque son sus propios hijos quienes han contado algunos secretos familiares que fueron motivo de escándalo durante su estancia en la Casa de Nariño.

Una de ellas es Andrea Petro, hija mayor del expresidente y de Mary Luz Herrán, quien aseguró en entrevista con Semana que su padre no consumía drogas -como algunos creían- sino que tomaba alcohol.

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También dijo que la familia comenzó a fragmentarse a raíz del caso judicial que enfrenta su hermano Nicolás, quien fue acusado formalmente en 2024 por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Todo empezó con el problema de mi hermano Nicolás. Ahí fue donde la familia tomó partido e hicieron unas guerras entre ellos”, expresó Andrea, refiriéndose también a la fotografía del expresidente durante su posesión y a la imagen final de su mandato, en la que aparece únicamente junto a su hija menor, Antonella.

“Mientras haya esta presión legal sobre Nicolás, yo prefiero mantener mis distancias. Hay personas con las cuales nunca voy a tratar porque no soy hipócrita”, indicó la economista en conversación con el medio citado.