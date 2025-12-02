Revés para la minera de cobre Quebradona: ANM niega prórroga al título minero en el Suroeste antioqueño

La Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar en la etapa de exploración del título minero ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el Suroeste antioqueño. La decisión, tomada tras un análisis técnico y jurídico, marca un nuevo revés para el proyecto minero.

De acuerdo con la entidad, la prórroga fue rechazada por falta de gestión del titular para obtener la viabilidad ambiental y por debilidades en el relacionamiento social con las comunidades del territorio. La ANM señaló que la empresa aún no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para avanzar, y cuyo trámite permanece archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El título minero en cuestión ha tenido un largo historial de solicitudes de ampliación. Desde 2007, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres prórrogas previas que suman nueve años adicionales en tiempo otorgado a la compañía.

Esta última petición, la cuarta, fue evaluada junto con nuevas condiciones normativas: el área del título se encuentra hoy dentro de una Zona de Reserva Temporal establecida por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 855 de 2025.

Según la ANM, la negativa reafirma el compromiso de la entidad con “el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”, en línea con los principios de la llamada Minería con Propósito, que promueve procesos más transparentes y respetuosos con la biodiversidad y las comunidades.