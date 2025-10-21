ANM negó a Quebradona suspensión de obligaciones en título minero en el Suroeste de Antioquia, ¿qué implica?

La Agencia Nacional de Minería ANM informó que negó la solicitud de suspensión de obligaciones al título minero otorgado a la empresa, Minera de Cobre Quebradona S.A.S, que opera en el Suroeste de Antioquia.
Hay que explicar que las obligaciones en un título minero en Colombia son los compromisos técnicos, económicos, sociales y ambientales que debe cumplir el titular del título minero para obtener y mantener el permiso del Estado de explorar y explotar recursos minerales en un territorio del país.
