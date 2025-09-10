La revaluación del peso colombiano ayudará a que el nuevo iPhone 17 sea más barato

Este es el mejor momento para comprar un iPhone. Una TRM por debajo de $4.000 crea un escenario idóneo para la adquisición del último modelo del smartphone que ayer lanzó Apple, del cual vende al año 232 millones de unidades en el mundo y 800.000 en Colombia.

El gigante tecnológico presentó cuatro referencias de su smartphone: iPhone 17 (US$799), iPhone Air (US$999), iPhone 17 Pro (US$1.099) y iPhone 17 Pro Max (US$1.199).

Puede leer: Así son las versiones básica, Air y Pro del nuevo teléfono de Apple, ¿cuánto valdrá en Colombia?

Tomando en cuenta estos precios, si un colombiano va a Estados Unidos a comprar la referencia más premium (que es el iPhone 17 Pro Max) necesita hasta 3,3 salarios mínimos.

Sin embargo, si espera para comprarlo en Colombia esa cifra sube, pues hay que ajustar el precio del iPhone al mercado colombiano con el IVA e impuestos de importación.

Si bien no están confirmados los precios para Colombia, y solo se conoce que la preventa iniciará el 12 de septiembre, fuentes consultadas explicaron que la fórmula para sacar el precio aproximado es sumar el valor actual del iPhone 16 con una cifra de $400.000, por concepto de ajustes, IVA y aranceles.

De esta manera, un iPhone 17 Pro Max en Colombia rondaría un precio de $7.399.000, cifra que sale de sumar los $6.999.000 que cuesta hoy en día el iPhone 16 Pro Max más los $400.000. Esto significa que se necesitan 5 salarios mínimos para comprarlo en Colombia.

Entérese: Apple lanza AirPods que traducen en tiempo real y renueva sus relojes: esto es todo lo que vimos en el Apple Event

Si hacemos el mismo ejercicio con el modelo más básico, el iPhone 17, el precio aproximado sería $5,07 millones ($4.679.000 del iPhone 16 + $400.000), lo que significa que un colombiano necesitaría hasta 3,5 salarios mínimos para comprarlo en las tiendas autorizadas del país.

Debe tener en su agenda las fechas clave de distribución de los nuevos celulares. Tanto en México como Colombia, la preventa inicia el 12 de septiembre y la venta general al público será el 19 de septiembre. En otros países como Argentina aún no está confirmado la fecha de lanzamiento.