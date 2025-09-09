Apple lanza AirPods que traducen en tiempo real y renueva sus relojes: esto es todo lo que vimos en el Apple Event

En su Apple Event de este martes 9 de septiembre, la compañía de la manzana reveló la tercera generación de sus auriculares inalámbricos, con traducción en tiempo real como gran novedad, y actualizó su gama de relojes inteligentes con conectividad 5G y funciones de salud avanzadas.
Antes de desvelar la nueva generación de iPhone 17 (que repasamos en esta nota), Tim Cook, CEO de Apple, arrancó la presentación con el anuncio de los AirPods Pro 3, que llegan con innovaciones impulsadas por Apple Intelligence.