¡Impresionante! Apple supera los 4 billones de dólares y se une al exclusivo club de Nvidia y Microsoft

Apple volvió a hacer historia en Wall Street. La compañía de Cupertino superó por primera vez la barrera de los US$4 billones en valor de mercado, una cifra que solo habían alcanzado Microsoft y Nvidia, según reportó Bloomberg Línea.
El hito refleja el renovado apetito de los inversionistas por las grandes tecnológicas, en una semana marcada por resultados positivos en los mercados globales.
El S&P 500 también alcanzó máximos históricos, consolidando un entorno favorable para las acciones de alto crecimiento.
