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Estados Unidos y Colombia negociarán arancel cero para exportaciones tras el terremoto

El Gobierno estadounidense había agregado un arancel del 12,5 % a los productos colombianos, con excepción de algunos que quedaron excluidos de esta medida.

  • Donald Trump abre la puerta a un arancel cero para productos colombianos tras el terremoto. FOTOS. Colprensa - AFP
    Donald Trump abre la puerta a un arancel cero para productos colombianos tras el terremoto. FOTOS. Colprensa - AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 59 minutos
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El Gobierno estadounidense de Donald Trump buscará negociar un arancel del 0 % con Colombia, en medio de la emergencia económica y humanitaria provocada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), a través de su representante, Jamieson Greer, indicó que ya sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín.

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En ese encuentro hablaron sobre la situación que atraviesa el país suramericano tras la reciente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, además de la intención de fortalecer los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones.

“El terremoto ha representado un desafío difícil y prematuro para la presidencia de De la Espriella. En la USTR, estamos comprometidos con fortalecer nuestros vínculos económicos y comerciales, incluso mediante la negociación rápida de un Acuerdo de Comercio Recíproco, y confío en que lograremos grandes avances trabajando junto al ministro Gómez Amín y su equipo”, se lee en una publicación de la entidad.

Gómez Amín respondió mostrando su disposición para llegar a acuerdos que permitan encontrar soluciones extraordinarias para enfrentar la emergencia y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco, el cual, según el ministro, permitirá generar mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países.

“El comercio con nuestros principales aliados será clave para la reactivación económica y la reconstrucción de Colombia. Tenemos una oportunidad histórica para profundizar nuestra relación económica, basada en la confianza, la reciprocidad y la prosperidad compartida”, respondió en su cuenta de X.

Estados Unidos y Colombia negociarán arancel cero para exportaciones tras el terremoto

Cabe recordar que De la Espriella le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que el Gobierno estadounidense suspendiera temporalmente este impuesto, que afecta a algunos productos colombianos.

El arancel adicional fue del 12,5 % y entró en vigor el 24 de julio de 2026, en reemplazo del recargo general anterior del 10 %. Sin embargo, algunos productos están excluidos de esta medida, entre ellos el café, el carbón, el petróleo, el oro y el cacao.

De la Espriella también sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien agradeció por los US$26,5 millones en asistencia humanitaria destinados a Colombia tras el terremoto. “El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas”, dijo De la Espriella a través de su cuenta de X.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Estados Unidos negocia un arancel del 0 % para los productos colombianos?
Sí. El Gobierno de Estados Unidos manifestó su intención de negociar con Colombia un arancel del 0 % mediante un Acuerdo de Comercio Recíproco, en medio de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
¿Qué productos colombianos están afectados por el arancel adicional del 12,5 %?
El arancel adicional del 12,5 % afecta a algunos productos colombianos que ingresan a Estados Unidos. Sin embargo, la medida excluye productos como el café, el carbón, el petróleo, el oro y el cacao.
¿Cuándo comenzó a aplicarse el arancel del 12,5 % a Colombia?
l arancel adicional del 12,5 % entró en vigor el 24 de julio de 2026 y reemplazó el recargo general anterior del 10 %.
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