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Tras fallo de una acción de tutela, la consulta del Área Metropolitana de San Nicolás ya tiene plata

Se entregaron 7.414 millones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda, con acciones legales de por medio. Con esto se garantiza que hará votaciones el próximo 2 de agosto.

  • El pasado sábado se realizó una de las jornadas de seguimiento y garantías electorales en El Retiro. Allí se informó que ya se habían entregado los recursos. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
    El pasado sábado se realizó una de las jornadas de seguimiento y garantías electorales en El Retiro. Allí se informó que ya se habían entregado los recursos. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 17 minutos
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La consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás ya tiene recursos para realizarse, todo porque el Ministerio de Hacienda entregó los 7.414 millones de pesos para que se pudiera realizar el próximo 2 de agosto, después de las múltiples trabas que ha tenido esta actividad, principalmente en temas económicos.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto, expresó: “Hoy hay una buena noticia para el Oriente antioqueño: el Ministerio de Hacienda ya giró los recursos para la consulta popular. Están en manos de la Registraduría y permiten avanzar con todas las garantías. Hay fecha, hay recursos y hay garantías: el 2 de agosto será la gente del Valle de San Nicolás la que decida el presente y el futuro de su territorio”.

Para que se pudieran garantizar los recursos, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías implicadas dentro de este proceso tuvieron que instaurar una acción de tutela contra el Gobierno Nacional, la cual fue fallada en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Medellín.

Este hecho se dio a conocer durante el segundo comité de seguimiento y garantías electorales, que se realizó en el municipio de El Retiro, donde las distintas autoridades se encontraban revisando los aspectos técnicos y logísticos de este proceso.

Entérese: Registraduría anunció nueva fecha para la consulta del área metropolitana en el Oriente de Antioquia

Entre lo que se revisó, estaba la designación de los jurados, la disposición de los 85 puestos de votación establecidos y las condiciones para que haya una amplia participación en los ocho municipios convocados para esta jornada.

En total son 370.911 personas habilitadas para votar en los 50 puntos de votación ubicados en las zonas urbanas y los 35 que se encuentran en la ruralidad de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión, los municipios convocados para la confirmación de esta área metropolitana.

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Adolfo Rafael Laguna, delegado de la Registraduría en Antioquia, expresó que “estamos listos para realizar este proceso electoral sin ningún tipo de inconveniente. Los recursos están asignados y en los ocho municipios hemos hecho la socialización del cronograma de esta jornada”.

Esta consulta ha contado con múltiples trabas desde su comienzo. Por un lado, los retrasos y trabas por parte del Gobierno Nacional con el tema de los recursos, que llevaron a que se tuviera que aplazar la primera votación, que estaba programada para el 9 de noviembre del año pasado.

A esto se sumó que en Marinilla decidieron no subirse a esta votación. El alcalde de este municipio, Julio César Serna Gómez, decidió mantenerse al margen de esta iniciativa, argumentando que esto podría traer más perjuicios que beneficios.

Luego de la asignación de estos recursos, para las votaciones del próximo 2 de agosto se debe garantizar que voten, por lo menos, 17.937 personas para que esta consulta tenga validez y a partir de la misma establecer, según las votaciones, si se conforma o no.

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