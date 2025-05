Radican debate de moción de censura contra Benedetti y la directora del Dapre por denuncias de exministra de Justicia

“Sacaron a una persona, que además no traje yo, él ya estaba allí y conocía bien el sector. Lo sacaron, no sé por qué. En estos momentos, en esa área tan importante no hay un titular con la capacidad y conocimiento para manejar la USPEC”, había dicho Buitrago.

Otro de los puntos que deberán aclarar Benedetti y Rodríguez es de las aparentes llamadas que hicieron al Ministerio de Justicia para trasladar algunos presos con un interés particular. En este punto también están salpicados la senadora Isabel Zuleta y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

También deberán responder por la injerencia para la exportación de cloruro de calcio dihidratado a Cuba, una sustancia que es controlada en Colombia.

El último hecho por el que deberán responder es por la designación de un ministro encargado mientras Buitrago cumplía con una visita oficial a Washington.

El pasado 7 de mayo, la exministra viajó a Washington para hablar con el Gobierno de Estados Unidos sobre la estrategia de Colombia en la lucha contra las drogas. La reunión era clave en tanto se acerca una decisión de la Casa Blanca sobre la certificación –o no– del país en la lucha contra el narcotráfico.

Buitrago dejó el ministerio bajo el encargo de su secretario general. Entonces, dijo ella, la directora del Dapre volvió a llamar y aseguró que el encargo debía quedar en otro funcionario.

“Yo me opuse rotundamente, me dijo que era orden del presidente, pero independientemente de eso yo había dejado un encargado de toda mi confianza. Ahí hubo una discusión”, apuntó Buitrago.

Ángela María Buitrago asumió como ministra de Justicia el 8 de julio del año pasado. Llegó a la cartera en reemplazo de Néstor Osuna. También fue una de las mujeres ternadas por el presidente Petro para fiscal general.

Por ahora, Benedetti y Rodríguez cuentan con el apoyo del presidente Gustavo Petro. El propio jefe de Estado aseguró que la salida de Buitrago ocurrió únicamente porque él le solicitó la renuncia. Incluso le pidió a la exministra no “culpar a inocentes”.

Ahora será Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, quien defina la fecha para el debate de moción de censura. Los representantes citantes pidieron celeridad, pues desde el 19 de marzo pasado también hay una solicitud de debate “engavetada” contra el ministro del Interior.