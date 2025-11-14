En menos de 24 horas asesinaron en Cali a la exjueza Cruz Magnolia Sánchez y a un abogado involucrado en su denuncia

No habían pasado 24 horas cuando se reportó también el asesinato de Fredy Albeiro Zapata, un abogado mencionado en una denuncia interpuesta el 9 de septiembre de 2025 por la exjueza y lideresa social Cruz Magnolia Sánchez, quien fue asesinada este 13 de noviembre en la avenida 6N con calle 44 de Cali.

Esta serie de sucesos podría estar relacionada, pues en el primer crimen la exjueza fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones mientras ella se movilizaba en un taxi por el sector de Chipichape.

Zapata, quien portaba un arma, fue acribillado sobre las 2:00 p.m. de este viernes bajo un modus operandi similar, cuando se encontraba en una heladería en el norte de la capital vallecaucana. Vertolini, el establecimiento en donde ocurrieron los hechos, lamentó la muerte del abogado y, al mismo tiempo, informó que ninguno de sus trabajadores resultó herido.

“Lamentamos informar a la ciudadanía que en uno de nuestros restaurantes en la ciudad de Cali se presentó un acto de violencia generado por terceros. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento”, señaló la heladería.