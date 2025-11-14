x

En menos de 24 horas asesinaron en Cali a la exjueza Cruz Magnolia Sánchez y a un abogado involucrado en su denuncia

Ambos crímenes se produjeron en un modus operandi similar, cuando sicarios le quitaron la vida a la exjueza de Paz y al abogado Fredy Albeiro Zapata.

  • En menos de 24 horas mataron al abogado Fredy Albeiro Zapata y a la exjueza de Paz, Cruz Magnolia Sánchez. FOTOS: Indepz y tomada de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 57 minutos
bookmark

No habían pasado 24 horas cuando se reportó también el asesinato de Fredy Albeiro Zapata, un abogado mencionado en una denuncia interpuesta el 9 de septiembre de 2025 por la exjueza y lideresa social Cruz Magnolia Sánchez, quien fue asesinada este 13 de noviembre en la avenida 6N con calle 44 de Cali.

Esta serie de sucesos podría estar relacionada, pues en el primer crimen la exjueza fue interceptada por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones mientras ella se movilizaba en un taxi por el sector de Chipichape.

Zapata, quien portaba un arma, fue acribillado sobre las 2:00 p.m. de este viernes bajo un modus operandi similar, cuando se encontraba en una heladería en el norte de la capital vallecaucana. Vertolini, el establecimiento en donde ocurrieron los hechos, lamentó la muerte del abogado y, al mismo tiempo, informó que ninguno de sus trabajadores resultó herido.

“Lamentamos informar a la ciudadanía que en uno de nuestros restaurantes en la ciudad de Cali se presentó un acto de violencia generado por terceros. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento”, señaló la heladería.

Estos casos permanecen en investigación de las autoridades, pero se intenta establecer si estarían relacionados dado a que las circunstancias de los hechos indican que no fueron crímenes aislados.

¿Por qué Cruz Magnolia Sánchez dejó de ser jueza de Paz?

EL COLOMBIANO conoció que el cargo de Sánchez fue removido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, luego de ser acusada de “actuar sin el acuerdo expreso de las partes” en un conflicto de tenencia de inmueble. Según el fallo, la exjueza habría utilizado su cargo para intentar realizar un desalojo con apoyo de la Policía, pese a no tener competencia para ello ni el consentimiento de una de las partes involucradas.

En la decisión disciplinaria, publicada el 14 de julio de 2022, se explica que “el proceso inició por la queja presentada por una ciudadana, quien manifestó que Sánchez llegó hasta su residencia para adelantar una diligencia de lanzamiento, amenazándola con allanar el inmueble con la Policía Nacional si no permitía su ingreso. La quejosa indicó que la jueza de paz no tenía competencia para realizar dicha diligencia y tampoco le había otorgado consentimiento para que la jurisdicción de paz dirimiera el conflicto existente con el propietario del inmueble”.

Por esta razón, el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, concluyó que Sánchez ignoró lo establecido en el artículo 23 de la Ley 497 de 1999, que señala que “la competencia del juez de paz para conocer de un asunto en particular iniciará con la solicitud que de común acuerdo le formulen, de manera oral o por escrito, las partes comprometidas en un conflicto. En caso de ser oral, el juez de paz levantará un acta que firmarán las partes en el momento mismo de la solicitud”.

