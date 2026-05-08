“El Gobierno permite que nos acribillen”: Centro Democrático tras homicidio de concejal en Valle del Cauca

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, pidió garantías al Gobierno para hacer política después del asesinato de la concejal de Obando, Valle del Cauca, Mileydy Villada. Vallejo contó que Villada ejercía su tercer periodo en el concejo de ese municipio, y que actualmente era su presidenta. “Era una líder muy importante. Se perfilaba, incluso, como la próxima candidata a la alcaldía de este municipio. Esto nos tiene tristes, desconsolados. Cuatro asesinatos en menos de un año nos han propinado al Centro Democrático, no entendemos por qué nos quieren arrasar”, dijo Vallejo a Noticias Caracol.

Denuncias de hostigamiento contra el Centro Democrático

Luego, Vallejo arremetió contra el Gobierno Nacional por la situación que enfrentan los militantes de la colectividad uribista: “Le hemos suplicado al Gobierno Nacional. Le hemos reiterado que proteja a la oposición. Tenemos un hostigamiento permanente de grupos criminales en todo el territorio nacional y el Gobierno Nacional ha sido incapaz de proteger al Centro Democrático”. Lea también: Asesinan a concejal del Centro Democrático Mileydy Villada en Obando, Valle: esto se sabe Después, habló de que han pedido ayuda por fuera del país: “Hemos interpuesto denuncias ante los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (...) este Gobierno no ha sido capaz de proteger a la oposición y está permitiendo que nos acribillen, que asesinen a nuestros líderes y dirigentes políticos”. Vallejo añadió que “este Gobierno desprecia a quienes hacemos oposición y ahí están los resultados, grupos criminales y narcoterroristas amenazándonos y asesinándonos todos los días”.

Fallas en los esquemas de seguridad de la UNP

Con respecto a las amenazas a otros miembros del partido, Vallejo dijo que “permanentemente enviamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el listado de todos los líderes y dirigentes políticos nuestros. Hoy son más de 70 que han advertido situaciones de riesgo y amenaza”.

Y señaló que “las medidas son inoportunas; se demoran eternamente para implementar un esquema de seguridad. Lo segundo es que son insuficientes. Hay territorios en los que al Centro Democrático se le impide hacer política. Veíamos vallas de fotos de la candidata actual Paloma Valencia, en Tolima, en Cauca, donde las Farc le prohibían entrar al territorio”.

Paloma Valencia condenó asesinato y cuestionó esquemas de seguridad

Cabe recordar que, en el debate moderado por EL COLOMBIANO entre Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia, esta aseguró que, cuando le refuerzan el esquema, le envían personas con procesos pendientes en la Fiscalía. Desde Medellín, antes del debate, Valencia dijo “queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileydy Villada. Vinieron en una moto y la mataron”.

Luego, arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y contra el candidato de la continuidad, Iván Cepeda: “El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que de la cara”, dijo Valencia.

Concejal Mileydy Villada ya había denunciado amenazas: secretario de seguridad del Valle del Cauca

Además de los llamados de atención de Vallejo al Gobierno, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, informó que la concejal Mileydy Villada ya había denunciado amenazas. Las medidas de la UNP, como señaló Vallejo que ocurre en otros casos, habrían sido insuficientes: “Hemos podido establecer que, del 2020 al 2023, la concejal había presentado unas denuncias. La UNP entregó unas medidas: un chaleco antibalas y un botón de pánico, pero posteriormente parece ser que ya no tenía medidas. Estamos estableciendo eso para lograr saber qué sucedió con lo que la concejal pidió a la UNP”, dijo Londoño. Lea también: La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe Finalmente el funcionario, invitó a la ciudadanía a dar cualquier información de este hecho a la línea 314 361 7841: “los investigadores estarán atentos a recibir, con absoluta reserva, cualquier información que permita ubicar a los responsables materiales de este lamentable hecho”.arde me hace unas pastasss Como lo recordó Vallejo, el Centro Democrático ha denunciado que existirían restricciones para hacer campaña por Paloma Valencia en varias zonas rurales del departamento del Valle del Cauca.

Situación de orden público en Obando, Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo ha sacado diferentes alertas tempranas (AT) acerca del municipio de Obando, Valle del Cauca. Estas son instrumentos para denunciar situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos. Lea también: Paloma Valencia denuncia que el Gobierno le informó sobre planes de atentado en su contra En 2025, Obando tiene un llamado a que el Estado actúe de manera prioritaria, debido a la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los diferentes grupos armados que operan en la zona. A su vez, en 2022 y su seguimiento en 2024 advierte que el riesgo en el municipio es alto debido a la persistencia de estructuras criminales y la movilidad de las confrontaciones hacia municipios cercanos. Los documentos también exponen que la respuesta institucional en el territorio ha sido parcial y desarticulada, ya que varias entidades no han entregado información completa sobre las acciones implementadas para atender las alertas y, de esta manera, proteger a la población.

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