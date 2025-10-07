x

Asesinaron a un hombre cuando intentaba robarse un carro en Manrique, en Medellín

El presunto ladrón iba acompañado de otro hombre, que fue capturado por las autoridades.

  Imagen de referencia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    Imagen de referencia. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

Un nuevo acto de intolerancia termina con una muerte en Medellín. Esta vez ocurrió en Manrique, donde cerca de la 5:30 de la madrugada del lunes 6 de octubre, se presentó una nueva muerte violenta.

La víctima en este caso fue Julián Esneyder Moncada Peláez de 28 años, quien, de acuerdo con los reportes policiales, intentaba robar un carro en el sector en compañía de otro hombre.

Puede leer: Niña de 14 años salió por un granizado y terminó asesinada en Manrique, Medellín, por otro menor de 15 años

De acuerdo con las autoridades, el propietario del carro se dio cuenta del intento de hurto y reaccionó atacando a los ladrones, causándole la muerte a uno de ellos con un arma cortopunzante.

Respecto a la otra persona que participaba en el hurto del carro, fue capturada por la Policía, es un hombre de 25 años.

Con esta nueva muerte violenta ya son 257 las que se cuentan en Medellín en lo corrido de este año, y 24 de ellas en la comuna 3, Manrique, donde los homicidios han aumentado un 167% comparado con el año anterior, cuando, para la misma fecha, se contabilizaban 9 casos, 15 menos que este año. Esta es justamente la comuna donde más han crecido los homicidios en la ciudad, y la segunda con más casos en el conteo total, después de La Candelaria, donde se han registrado 48 homicidios este año.

Desafortunadamente, la mayoría de los homicidios en la ciudad (64) se presentan por problemas de convivencia, seguidos de aquellos relacionados con estructuras criminales (55) y los homicidios asociados a hurtos (23).

Siga leyendo: Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos

Apenas un día antes, el domingo 5 de octubre, también en Manrique se presentó otro homicidio donde la víctima fue una joven de apenas 14 años que se enfrentó en una pelea callejera con otros jóvenes, en la que resultó asesinada por una puñalada que le propinó otro menor de edad de apenas 15 años, que se entregó a las autoridades.

