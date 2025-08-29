Así es la vida en el hogar que acoge a niñas y adolescentes con sus bebés en Medellín

Muñecos de peluche reposan sobre las cunas vacías. Osos, conejos, elefantes, leones, unicornios coloridos, ratones y patos famosos. Cada cuna está al lado de una cama impoluta, perfectamente tendida. Seis camas y seis cunas idénticas en cada habitación. Están en el segundo piso de una casa grande, de amplios corredores y patios centrales. Es la Casa de La Divina Providencia, que ha perdurado 85 años en el mismo lugar, en el centro de Medellín, y que constituye un hogar de protección único en Antioquia ante el persistente problema del embarazo adolescente.
“Soy una joven madre con una bebé divina que debo cuidar y valorar”. “Eres una mujer valiente”. Las frases, escritas a mano en papelitos fosforescentes, están en puertas de los armarios de esas habitaciones, donde duermen 32 niñas y adolescentes, la mayoría de 13 y 14 años, con sus 32 pequeños hijos, casi todos de los 0 a los 2 años, así como 4 embarazadas. La Casa de La Divina Providencia es el único operador del Icbf en el departamento que atiende de forma exclusiva a madres menores de edad.
Llegan cobijadas con medida de restablecimiento de derechos, ordenada por un defensor o comisario de Familia, debido a vulneraciones como maltrato, abandono, negligencia en los hogares, violencias sexuales, porque en casos de niñas menores de 14 años un embarazo es resultado de abuso sexual, así ellas lo refieran como algo consentido, al no reconocerse como víctimas.
En el primer piso de la casa las madres adolescentes tienen salones de clase, sala de sistemas, biblioteca, cancha. Están en pie desde las 5:00 de la mañana porque deben bañar a los bebés y darles el desayuno —todo con supervisión de enfermeras— y dejarlos en el jardín infantil, que queda en el piso de arriba.